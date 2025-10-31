Foire d’automne 2025 : une vitrine pour les produits artisanaux vietnamiens

La Foire d’automne 2025, première édition, n’est pas seulement un lieu d’échanges commerciaux, mais aussi une véritable "porte ouverte" permettant aux produits artisanaux, aux coopératives et aux petites entreprises de dépasser les frontières locales pour se rapprocher des consommateurs urbains, des touristes internationaux et des réseaux de distribution modernes.

Photo : VNA/CVN

Avec la participation des 34 villes et provinces du pays et de centaines de stands présentant des spécialités régionales, des produits OCOP (One Commune, One Product - À chaque commune son produit), des articles d’artisanat, des produits alimentaires transformés et des mets traditionnels, la foire de cette année est organisée de manière professionnelle, avec une orientation claire axée sur les critères de "connexion, diffusion et développement durable".

Les stands ne se limitent pas à l’exposition ou à la vente au détail, mais visent également à développer des marques, rechercher des partenaires de distribution et signer des accords de coopération entre producteurs et entreprises commerciales. Cette approche marque une transition importante, transformant la foire d’un simple lieu de vente en une véritable plate-forme de promotion du commerce, où se croisent les valeurs traditionnelles et les nouvelles opportunités économiques.

L’un des points forts de la Foire d’automne 2025 est l’espace dédié aux produits artisanaux traditionnels : vannerie, céramique, broderie, sculpture sur bois, produits agricoles transformés… tous présentés sous un nouveau visage - plus raffiné, plus pratique et orienté vers l’exportation.

Outre Hanoï, de nombreuses localités telles que Bac Ninh, Ninh Binh, Huê, ont apporté à la foire des centaines de produits typiques - de la laque aux objets en bambou, en passant par la poterie et les articles artisanaux créatifs. La majorité des produits exposés sont certifiés OCOP 3 ou 4 étoiles, bénéficiant d’emballages, d’étiquettes et de systèmes de traçabilité améliorés, illustrant le progrès en matière de qualité et de mentalité commerciale des villages artisanaux vietnamiens.

Selon le comité d’organisation, plusieurs programmes de mise en relation entre l’offre et la demande, des conférences de promotion du commerce et des signatures d’accords entre producteurs et distributeurs ont eu lieu dans le cadre de la foire. Des dizaines de coopératives et d’ateliers artisanaux ont conclu des contrats d’approvisionnement avec des supermarchés, des centres commerciaux et des plates-formes de commerce électronique.

Photo : VNA/CVN

Le succès de la foire ne se mesure pas seulement à l’affluence des visiteurs, mais surtout à sa capacité à activer la chaîne de valeur de la consommation intérieure. Lorsque les consommateurs découvrent directement les produits, leur qualité, leur histoire et leur valeur, la confiance dans les produits vietnamiens s’en trouve renforcée - un fondement essentiel pour un marché durable.

Dans le contexte où le Vietnam accélère sa transformation numérique et le développement du commerce multicanal, les grandes foires comme la Foire d’automne 2025 jouent le rôle d’un véritable "terrain d’entraînement pratique" pour les villages artisanaux et les coopératives.

L’organisation professionnelle et à grande échelle de cette foire représente une "porte ouverte" permettant aux villages artisanaux d’accéder au marché, aux coopératives d’apprendre à concurrencer, et aux produits vietnamiens de se rapprocher des consommateurs nationaux et internationaux. Ce faisant, non seulement les revenus augmentent, mais la confiance et la fierté envers les produits vietnamiens de haute qualité sont ravivées.

VNA/CVN