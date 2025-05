Inauguration d'une usine de transformation de lait frais TH à Kaluga, en Russie

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée simultanément à Moscou et à Kalouga en présence de hauts dirigeants du Parti, de l’État du Vietnam, de la Russie et des représentants du monde des affaires qui ont appuyé sur le bouton pour démarrer l’usine.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, Thai Huong, fondatrice et présidente du Conseil stratégique du groupe de lait TH a convaincu que le projet de TH en Russie ouvrait également une nouvelle tendance dans la coopération en matière d'investissement entre le Vietnam et les pays étrangers. Elle a également souligné que grâce aux politiques cohérentes d'attrait des investissements et de soutien aux entreprises du gouvernement russe, le groupe TH avait pu participer à la promotion de la production nationale et au remplacement des produits importés en Russie.

De son côté, le gouverneur de l'oblast de Kalouga, Vladislav Shapsha, s'est engagé à continuer de créer des conditions favorables aux investisseurs travaillant sur son sol.

Implantée sur près de 15 hectares à Kalouga, à une centaine de kilomètres de Moscou, l’usine affiche une capacité de traitement de 1.000 tonnes par jour, dont 500 tonnes pour sa phase initiale. Elle s'approvisionne exclusivement en lait frais de haute qualité issu des fermes modernes de TH établies à Moscou et Kalouga.

En plus du lait frais, l'usine TH de Kalouga produit également des produits laitiers russes tels que la crème sure (smetana), le yaourt, le kéfir, le beurre, le fromage, la crème glacée... jusqu'aux boissons respectueuses de la santé.

Les produits TH true MILK fabriqués en Russie servent non seulement le marché intérieur russe, mais visent également à exporter vers les marchés régionaux et internationaux tels que le bloc BRICS et l'Asie-Pacifique.

VNA/CVN