Le ministre espagnol des Transports annonce sa démission après deux tragédies de TGV

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Selon la RTVE, le ministre a fait part de cette décision à la Députation permanente du Congrès des députés espagnol, devant laquelle il répondait à des questions concernant l'accident du 28 octobre. M. Puente a déclaré estimer qu'un ministre ne saurait rester en fonction après deux accidents d'une telle gravité en moins d'un an, quelles que soient leurs différences ou son éventuelle responsabilité directe dans ces événements. Il a par ailleurs indiqué avoir pris la décision de démissionner peu après la tragédie d'Urda, mais en avoir différé l'annonce afin de traiter en priorité la question urgente de la sécurité ferroviaire à court terme. Il a aussi ajouté qu'il ne mènera plus la liste des candidats du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) pour la circonscription de Valladolid lors des prochaines élections générales du 29 novembre. L'accident de Tolède survient un peu plus de neuf mois après une autre catastrophe ferroviaire survenue en janvier à Adamuz, dans leSud de l'Espagne, qui avait coûté la vie à 46 personnes. Ces deux drames, survenus sur le même axe ferroviaire à grande vitesse, ont intensifié les interrogations sur la sécurité et la gestion du réseau ferroviaire espagnol.

Xinhua/VNA/CVN