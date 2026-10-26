Espagne : au moins 20 blessés graves dans un accident de bus

Au moins vingt personnes ont été grièvement blessées dimanche 25 octobre dans un accident de bus survenu dans la province de Barcelone, dans le Nord-Est de l'Espagne, selon le Système d'urgences médicales de Catalogne (SEM).

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'accident s'est produit sur la route BV-5114, à Fogars de Montclús, où un bus aurait dévalé un talus.

Dans une publication sur le réseau social X, le SEM a indiqué que les équipes de secours avaient pris en charge au moins 41 personnes, dont 20 auraient été grièvement blessées.

Le SEM a précisé avoir dépêché sur les lieux quinze ambulances, deux hélicoptères médicalisés et trois équipes mixtes de secours composées de personnel médical et de pompiers.

Les causes de l'accident et le nombre exact de victimes restent à confirmer.

Xinhua/VNA/CVN