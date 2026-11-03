ONU

Un programme d'assurance de 40 millions d’USD contre les catastrophes naturelles

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Cette initiative vise à apporter un soutien financier aux familles et aux communautés exposées aux catastrophes naturelles avant même leur survenue, afin de protéger leurs habitations, leurs ressources alimentaires et leurs moyens de subsistance, notamment lorsque plusieurs catastrophes se produisent simultanément et exercent une pression exceptionnelle sur les ressources disponibles. Piloté par le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et le Programme alimentaire mondial (PAM), ce mécanisme entend constituer une sécurité financière garantissant la continuité de l'aide humanitaire anticipative, y compris durant les années marquées par des niveaux exceptionnellement élevés de catastrophes et de besoins. Dans le cadre de ce dispositif, OCHA mobilise des financements pour soutenir les populations lorsque les prévisions annoncent l'imminence d'une catastrophe. Lorsque les besoins dépassent un seuil préalablement convenu pour ces allocations, les compagnies d'assurance interviennent afin de fournir des ressources supplémentaires. Ce mécanisme doit ainsi permettre aux acteurs humanitaires d'élargir leur intervention et d'atteindre davantage de personnes vulnérables avant que les catastrophes ne surviennent.

APS/VNA/CVN