Acident ferroviaire en Espagne : message de condoléances du Vietnam

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|L'accident ferroviaire se produit mercredi matin 28 octobre à Urda, dans la province espagnole de Tolède.
|Photo: Xinhua/VNA/CVN
L'accident s’est produit lr 24 juillert matin à Urda, dans la province espagnole de Tolède, lorsqu’un train de l’opérateur privé Iryo et un autre de la compagnie nationale Renfe sont entrés en collision.
C’est la pire tragédie ferroviaire en Espagne depuis 2013, qui survient en outre moins d’un an après une collision qui avait fait 46 morts à Adamuz.
Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a décrété trois jours de deuil national à partir de jeudi 29 octobre.
VNA/CVN