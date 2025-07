Un centre de matières premières essentiel pour stimuler le textile et la chaussure

Le développement d'un centre de matières premières pour la production de chaussures en textile et en cuir au Vietnam devrait aider les industries à réduire leur dépendance aux intrants importés et à accroître leur compétitivité.

Actuellement, l’offre nationale ne couvre que 40 à 50% de la demande en matières premières de ces secteurs d’exportation clés, une part importante provenant de Chine.

La dépendance aux matières premières importées pose des défis aux entreprises vietnamiennes, qui doivent respecter les exigences strictes en matière d’origine prévues par les accords de libre-échange et s’adapter aux fluctuations du commerce mondial.

Le Vietnam est un acteur majeur, se classant troisième producteur mondial de chaussures et deuxième exportateur. Le secteur de la chaussure vise 29 milliards de dollars d’exportations en 2025 et 38 à 40 milliards de dollars d’ici 2030, ce qui nécessite une localisation accrue et le respect de normes de production durable. De même, l’industrie du textile et de l’habillement vise 47 à 48 milliards de dollars d’exportations en 2025, élargissant ainsi sa portée à 132 marchés.

Des experts et des associations professionnelles, dont l’Association vietnamienne du cuir, des chaussures et des sacs à main (LEFASO) et l’Association vietnamienne du textile et de l’habillement (VITAS), ont déclaré que l’amélioration de la valeur des produits par des investissements dans les machines, les ressources humaines et, plus particulièrement, l’approvisionnement national en matières premières est essentielle à une croissance durable.

Nguyên Duc Thuân, président de la LEFASO, a souligné la nécessité de promouvoir le développement du marché de l’approvisionnement en matières premières vers l’échelle, la standardisation et la transparence, notamment par la création rapide d’un centre de matières premières pour l’industrie de la mode. Ce centre devrait renforcer la compétitivité de l’industrie de la mode vietnamienne, notamment dans les secteurs de la chaussure, du textile et de l’habillement et d’autres secteurs connexes comme le design.

Un projet complexe de centre d’innovation et de matières premières pour l’industrie de la mode vietnamienne a été dévoilé lors du 25e Salon international de la chaussure et du cuir du Vietnam, qui s’est tenu à Hô Chi Minh-Ville du 9 au 11 juillet.

D’une superficie de 40.000 m², dans le quartier de Dông Hoa, à Hô Chi Minh-Ville (anciennement Di An, province de Binh Duong), le centre vise à mettre en place une chaîne d’approvisionnement complète, un pôle de R&D, un espace d’exposition et un centre de formation.

Prévu pour être opérationnel début 2027, le centre est considéré comme une solution essentielle aux difficultés persistantes des industries du textile, de l’habillement et de la chaussure, selon LEFASO.

Les experts du secteur estiment que le centre renforcera la compétitivité de l’industrie de la mode vietnamienne dans son ensemble, en accélérant les cycles de production et en favorisant une chaîne de valeur durable et innovante.

Malgré les incertitudes mondiales et les nouvelles politiques fiscales réciproques des États-Unis, les deux secteurs ont affiché une croissance positive au cours des six premiers mois de 2025, les exportations de textiles et de vêtements ayant augmenté de 12,3% à 18,669 milliards de dollars et les exportations de chaussures ayant augmenté de 10,1% à 11,889 milliards de dollars.

