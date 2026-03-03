Vietnam : des relations de travail stabilisées, moteur d’une croissance durable

Après une année marquée par de nombreuses fluctuations, les relations de travail au Vietnam abordent 2026 sous des auspices plus stables et positifs. La diminution des grèves collectives, le taux élevé de retour au travail après le Têt et l’accompagnement opportun des syndicats ont contribué à consolider les bases de la production et des activités économiques.

>> Forum économique vietnamien 2025 : tracer la voie d’une croissance durable

>> Concrétiser l’aspiration à un Vietnam puissant

>> Le perfectionnement des institutions, moteur d’une nouvelle ère de développement

Photo : VNA/CVN

Selon la Confédération générale du travail du Vietnam, en 2025, la situation socio-économique a enregistré des résultats encourageants : stabilité macroéconomique, inflation maîtrisée et grands équilibres assurés ; la structure de l’emploi a évolué dans un sens positif. Toutefois, l’économie reste confrontée à des défis tels que la pénurie de main-d’œuvre hautement qualifiée et les impacts des catastrophes naturelles et du changement climatique.

Dans ce contexte, le marché du travail affiche des signaux favorables. Le pays compte 52,4 millions de personnes en emploi, soit une hausse de plus de 578.000 par rapport à l’année précédente ; le taux de sous-emploi des personnes en âge de travailler a reculé à 1,65%. Le revenu mensuel moyen des travailleurs a atteint 8,4 millions de dôngs, en hausse de 8,9% ; le salaire moyen s’est établi à 9,76 millions de dôngs par mois, en progression de 11%. La prime moyenne du Têt a atteint 8,69 millions de dôngs par personne, soit une augmentation de 13%, reflétant les efforts des entreprises pour partager les fruits de la reprise.

Les relations de travail ont continué d’évoluer de manière positive. En 2025, 55 arrêts de travail collectifs ont été recensés, soit 21 de moins que l’année précédente. Avant et après le Têt Bính Ngọ 2026, huit cas ont été enregistrés, en baisse par rapport à la même période. Les principales causes concernaient les salaires, les indemnités, les heures supplémentaires et les méthodes de gestion. Grâce à l’intervention proactive des syndicats, en coordination avec les autorités compétentes, la plupart des différends ont été résolus par le dialogue et la négociation, garantissant les droits légitimes des travailleurs et la stabilité de la production.

Au 23 février 2026 (7e jour du Nouvel An lunaire), plus de 94,5% des travailleurs avaient repris leur activité ; dans plusieurs localités, ce taux dépassait 95%, voire 98%. L’atmosphère dynamique dans les usines et les chantiers après le Têt témoigne de l’attachement et de la confiance des salariés envers leurs entreprises et les organisations syndicales.

Parallèlement à la consolidation des relations de travail, les activités d’assistance aux membres syndicaux et aux travailleurs à l’occasion du Têt ont été mises en œuvre de manière coordonnée et efficace, conformément aux directives du Parti et du gouvernement, sous le thème "Têt des retrouvailles - Printemps de gratitude envers le Parti", avec pour objectif que chaque travailleur puisse célébrer la fête.

Au 15 février 2026, plus de 12 millions de membres syndicaux, de travailleurs et de leurs proches avaient bénéficié de ces actions, pour un budget total supérieur à 8 225 milliards de dôngs, dont plus de 15% provenant de la mobilisation sociale. Près de 29 000 travailleurs en situation difficile ont reçu des cadeaux du Têt. Les visites et distributions de présents des dirigeants du Parti, de l’État et des syndicats ont été organisées dans les 34 provinces et grandes villes du pays.

Les programmes "Marché du Têt syndical", "Vol, Train et Bus syndicaux" et "Têt des retrouvailles" ont continué de se déployer largement, soutenant des dizaines de milliers de travailleurs dans leur retour au pays et offrant des cadeaux à des centaines de milliers d’autres, renforçant ainsi la solidarité sociale.

L’expérience montre que lorsque les droits des travailleurs sont garantis, que le dialogue est renforcé et que le rôle des syndicats est valorisé, l’environnement de travail devient stable et harmonieux. Il s’agit d’un socle essentiel pour promouvoir une croissance durable et atteindre les objectifs de développement socio-économique fixés pour 2026.

VNA/CVN