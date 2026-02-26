Accélérer le développement du logement social et à mieux réguler le marché immobilier

Le matin du 26 février, concluant la 6ᵉ réunion du Comité directeur central chargé des politiques du logement et du marché immobilier, organisée en visioconférence avec les 34 villes et provinces, le PM Pham Minh Chinh a souligné que le développement du marché immobilier et du logement social devait reposer sur le principe suivant : Une prise de conscience à la hauteur des enjeux, une pensée innovante, des politiques adaptées, un marché sous contrôle, des obstacles levés, des procédures simplifiées, un développement inclusif, des intérêts harmonisés et des bénéfices pour la population.

Photo : VNA/CVN

Lors de la 5ᵉ réunion, le chef du gouvernement avait confié 19 missions aux ministères, aux secteurs et aux localités afin de dynamiser le développement du logement et du marché immobilier. À ce jour, le gouvernement a promulgué une résolution instaurant certains mécanismes destinés à lever les obstacles juridiques au développement du logement social, ainsi qu’un décret modifiant et complétant plusieurs textes concernés.

Les ministères et organismes concernés finalisent actuellement le dossier de création d’un "Centre de transactions immobilières et des droits d’usage des terres" placé sous l’autorité de l’État. Parallèlement, les ministères, secteurs et localités accélèrent la mise en place d’un Fonds national pour le logement.

Selon le Premier ministre, depuis la 5ᵉ réunion, le marché immobilier a enregistré des résultats positifs. Plusieurs localités ont atteint, voire dépassé, leurs objectifs ; le cadre institutionnel continue d’être perfectionné ; une base de données sur le logement et le marché immobilier commence à être constituée. Les autorités ont redoublé d’efforts pour garantir un logement stable, en particulier aux personnes affectées par les catastrophes naturelles, aux ménages en difficulté, aux ouvriers et aux forces armées. Certaines localités ont créé leur propre Fonds pour le logement.

Cependant, le Premier ministre a relevé certaines limites : la qualité de l’offre reste inadaptée ; le fonctionnement de certains Fonds pour le logement demeure formel ; le partage des données entre ministères manque de synchronisation ; la lenteur dans le décaissement du programme de crédit de 145.000 milliards de dôngs (5,55 milliards de dollars)...

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a demandé la poursuite intégrale des conclusions de la 5ᵉ réunion ; l’accélération de la mise en œuvre de la résolution gouvernementale fixant les objectifs de développement du logement social pour la période 2026-2030 ; l’application efficace du décret relatif au Fonds national pour le logement et le perfectionnement des fonds locaux ; ainsi que l’accélération de la transformation numérique et de la finalisation du système d’information et de la base de données du logement et du marché immobilier.

Il a chargé le ministère de la Construction d’achever d’urgence le dossier de création du Centre de transactions immobilières et des droits d’usage des terres à soumettre au Bureau politique. La Banque d’État du Vietnam est invitée à accélérer le décaissement du programme de crédit destiné au logement social, à contrôler strictement les crédits liés à la spéculation immobilière, en privilégiant les besoins réels. Le ministère des Finances devra étudier l’émission d’obligations immobilières, d’obligations pour le logement social et pour le logement commercial, dans le respect de la législation et des principes de sécurité et d’efficacité.

Les autorités locales sont appelées à mobiliser leur budget pour l’indemnisation et la libération des terrains afin de constituer des réserves foncières propres au développement du logement social, et à appliquer strictement les règlements de réserver des terrains pour les logements de travailleurs dans les zones industrielles.

VNA/CVN