Solidarité internationale

Le Brésil et le Japon épaulent le Vietnam face aux conséquences des inondations

Le gouvernement japonais accordera au Vietnam une aide humanitaire d’urgence non remboursable de 1,5 million de dollars pour l’aider à faire face aux lourdes conséquences des récentes inondations catastrophiques survenues dans le Centre du pays, a annoncé le 12 décembre le ministère japonais des Affaires étrangères.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une conférence de presse, le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu, a précisé que cette assistance serait acheminée rapidement au Vietnam par le biais d’organisations internationales. Concrètement, le Japon fournira des biens de première nécessité d’une valeur d’un million de dollars via l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ainsi que de l’eau potable et des services d’assainissement, pour un montant de 500.000 dollars, via le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Le chef de la diplomatie japonaise a souligné que, face à la multiplication des catastrophes naturelles en Asie du Sud-Est, le Japon poursuivrait ses efforts de soutien en fonction des besoins et des capacités.

Parallèlement, au Brésil, de nombreuses organisations, entreprises et particuliers ont répondu à l’appel de la Chambre de commerce et d’industrie Brésil - Vietnam pour venir en aide aux populations sinistrées. Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information en Amérique du Sud, le groupe JBS, l’une des principales entreprises agroalimentaires brésiliennes, a été parmi les premiers à intervenir, en offrant un don de 20.000 dollars et 1.000 ensembles de literie destinés aux familles touchées.

Sur le plan gouvernemental, lors d’une séance de travail début décembre avec la Commission des politiques et de la stratégie du Comité central du Parti communiste du Vietnam, l’Agence brésilienne de coopération (ABC), rattachée au ministère des Affaires étrangères, a indiqué qu’elle étudiait des formes d’assistance adaptées aux habitants du Centre du Vietnam. Elle envisage notamment le partage d’expériences en matière de gestion des catastrophes, de lutte contre les inondations et de reconstruction post-catastrophe. Plusieurs entreprises brésiliennes des secteurs de la logistique, de l’agriculture et des chaînes d’approvisionnement évaluent également des mesures pour faciliter le transport et l’acheminement de l’aide humanitaire.

L'ambassade du Vietnam au Brésil a affirmé qu'elle continuerait à coordonner étroitement avec les autorités brésiliennes et le ministère vietnamien des Affaires étrangères afin de garantir un transfert rapide, sûr et efficace des aides vers le Vietnam.

VNA/CVN