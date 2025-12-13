Hanoï : mise en service officielle du Centre de contrôle intelligent du trafic

La Police de la ville de Hanoï a officiellement mis en service, le 13 décembre, son Centre de contrôle intelligent du trafic, marquant le début du traitement en ligne des infractions administratives liées à l'ordre et à la sécurité routière.

Photo : VNA/CVN

S'inscrivant dans une démarche résolue de transformation numérique et de réforme administrative, la Police de Hanoï fait figure de pionnière avec le déploiement de ce système de pilotage du trafic assisté par l'intelligence artificielle (IA). Cette infrastructure est considérée comme une solution stratégique pour résoudre les goulots d'étranglement de la circulation et lutter contre la congestion urbaine chronique dans la capitale.

Doté d'un réseau de 1.837 caméras IA installées sur 195 carrefours clés, le Centre de contrôle agit comme le "cerveau" du réseau routier, surveillant la situation en temps réel. Ce dispositif permet aux forces de l'ordre de détecter instantanément les embouteillages, les accidents et les incidents sur les principaux axes de circulation.

Au-delà de la surveillance, le système analyse la densité et le flux des véhicules pour ajuster automatiquement les cycles des feux de signalisation. Il identifie également de manière autonome diverses infractions telles que le stationnement illégal, le non-respect des voies de circulation, l'empiètement sur la chaussée ou le commerce illicite sur les trottoirs. Cette automatisation facilite la constitution des dossiers de sanction, réduisant ainsi la dépendance aux contrôles manuels directs.

Le nouveau Centre est équipé de trois systèmes : un système de gestion des infractions à la sécurité routière, un système de contrôle des feux de signalisation adaptatif en temps réel et un système de gestion de l'ordre et de la sécurité.

L'infrastructure technique, connectée à 188 armoires de commande de feux utilisant la technologie IA, intègre 132 caméras de surveillance PTZ (panoramique-inclinaison-zoom) dédiées à la sécurité et 748 caméras IA spécialisées haute résolution (8 mégapixels, 50 images par seconde). Ces équipements, capables de détecter jusqu'à 28 types d'infractions, sont soutenus par un système de stockage centralisé permettant de conserver les données pendant 75 jours.

Photo : VNA/CVN

Selon le Département de la Police de la circulation de Hanoï, l'objectif ne se limite pas à la vidéo-verbalisation, dite "sanction à froid". Il s'agit avant tout de moderniser les infrastructures, d'améliorer la gestion de l'État et de promouvoir un mode de vie urbain civilisé.

L'efficacité du système a déjà été démontrée par la mise en place de "l'onde verte" sur six axes majeurs, dont les rues Huê, Hàng Bài et Trân Hung Dao. Sur le tronçon Huê - Hàng Bài, la nouvelle régulation intelligente a permis de réduire de 31% le temps de parcours, d'augmenter la vitesse moyenne et de diminuer significativement les files d'attente aux feux rouges. Cette optimisation permet également de redéployer les effectifs de police, qui n'ont plus besoin de réguler manuellement la circulation, tout en garantissant une plus grande transparence dans la gestion.

Dans un avenir proche, la Police de Hanoï collaborera avec le Centre de services administratifs publics afin d'intégrer l'application "Citoyen de la capitale numérique" (iHanoi). Cette connexion permettra le traitement intégral des amendes administratives dans un environnement électronique, constituant une étape décisive dans la construction d'un gouvernement numérique et d'une société numérique.

VNA/CVN