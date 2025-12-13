Le Premier ministre exige la reconstruction rapide de 12 logements à Khe Sanh

Le 13 décembre après-midi, au siège du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion avec la permanence de la province de Quang Tri (Centre) sur la mise en œuvre de la "Campagne Quang Trung" visant à construire et à réparer les logements des populations touchées par les inondations.

>> Le PM exige un rapport hebdomadaire sur l’avancement de la “Campagne Quang Trung”

>> Le Premier ministre ordonne la reconstruction urgente des logements détruits par les inondations

>> Huê renforce la mise en œuvre de la "Campagne Quang Trung"

>> Dak Lak veut reconstruire dans les plus brefs délais les logements sinistrés

Lors de la réunion, le Premier ministre a exprimé sa profonde solidarité avec les lourdes pertes subies par l'organisation du Parti, les autorités et la population de Quang Tri à la suite des catastrophes naturelles successives survenues en 2025, qui ont fait 21 morts, 10 disparus et des dommages économiques dépassant 2.500 milliards de dôngs.

Il a salué les efforts de la province ayant permis de réparer les habitations légèrement endommagées et d'aider les habitants à stabiliser rapidement leur vie quotidienne.

Photos : VNA/CVN

Cependant, le chef du gouvernement s'est dit insatisfait du retard dans le traitement du cas de 12 ménages de la commune de Khe Sanh, dont les maisons ont été détruites ou gravement endommagées par un glissement de terrain, obligeant les familles à vivre temporairement ailleurs.

Le Premier ministre a demandé à la province de Quang Tri de procéder à un examen rigoureux des responsabilités collectives et individuelles, et d'agir en se plaçant dans la situation d'urgence des habitants.

Concluant la réunion, le Premier ministre a ordonné à la province de Quang Tri d'appliquer l'état d'urgence dans la zone affectée, de mobiliser l'ensemble des ressources et de coordonner étroitement avec les ministères et organismes compétents afin d'achever la construction et la réparation des logements pour les 12 ménages de Khe Sanh avant le 31 décembre 2025. Il a également demandé au ministère de la Défense de déployer des unités du génie militaire pour appuyer les travaux et mettre en œuvre des solutions durables de stabilisation de la zone de glissement.

Le Premier ministre a enfin exigé des rapports hebdomadaires sur l'avancement des travaux et appelé à accélérer la restauration des infrastructures essentielles, à garantir la sécurité sociale et l'ordre public, et à créer des moyens de subsistance durables pour les populations touchées, afin de contribuer à la stabilisation et au développement socio-économique de la province.

VNA/CVN