Le PM exige une réparation urgente des dégâts, la reprise de la production et la préparation du Têt 2026

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la dépêche officielle N°239/CĐ-TTg en date du 12 décembre 2025, appelant les ministères, secteurs et collectivités locales à agir sans délai pour remédier aux conséquences des catastrophes naturelles, relancer les activités de production et de commerce, stimuler la consommation et répondre aux besoins de la population à l’occasion du Nouvel An lunaire et de l’année 2026.

Selon cette dépêche, de nombreuses régions du pays ont récemment été frappées par une série de catastrophes naturelles et d’inondations historiques, entraînant de lourdes pertes humaines et matérielles, affectant gravement les conditions de vie des populations et pesant sur la croissance économique. Malgré ce contexte difficile, l’économie vietnamienne est restée globalement stable au cours des onze premiers mois de 2025, avec une inflation maîtrisée et des équilibres macroéconomiques préservés.

Afin de stabiliser rapidement la vie des populations sinistrées et de soutenir la croissance économique - avec un objectif d'au moins 8% en 2025 et de 10% en 2026 - le Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs et collectivités locales de mettre en œuvre de manière résolue les mesures de réparation des dégâts causés par les catastrophes naturelles, conformément aux résolutions du gouvernement, notamment dans les provinces du Centre.

Il a insisté sur l'accélération de la mise en œuvre de la "Campagne Quang Trung", avec pour objectif d'achever la réparation des logements gravement endommagés d'ici le 31 décembre 2025 et de reconstruire ou reloger l'ensemble des ménages dont les habitations ont été détruites avant le 31 janvier 2026.

Parallèlement, les autorités locales sont appelées à garantir la sécurité sociale, assurer la continuité de l’enseignement et des soins de santé, relancer les activités productives et commerciales et stabiliser les marchés locaux.

Les ministères, agences et collectivités doivent également promouvoir la production, développer le marché intérieur, stimuler la consommation et assurer un approvisionnement suffisant, en particulier en produits alimentaires et biens de première nécessité, durant la période de fin d’année et du Têt.

Le Premier ministre a également demandé de se concentrer sur le développement des infrastructures commerciales et des réseaux de distribution, de mettre en œuvre des programmes de stabilisation des prix à l'approche de la fin d'année et du Têt, d'intensifier les activités de promotion commerciale et les programmes de stimulation de la consommation intérieure, tout en renforçant la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et d'origine, ainsi que les produits contrefaits et de mauvaise qualité.

Il a également insisté sur le contrôle de la sécurité alimentaire, l’exploitation efficace des accords de libre-échange et la dynamisation des exportations en fin d’année et au début de la nouvelle année.

Les groupes et entreprises publics sont invités à réparer rapidement les dommages causés par les intempéries, à mettre en œuvre efficacement leurs plans de production et à renforcer leur compétitivité.

Enfin, les vice-Premiers ministres sont chargés de superviser la mise en œuvre de cette dépêche dans leurs domaines de compétence respectifs, tandis que le Bureau du gouvernement assure le suivi et fait rapport au Premier ministre sur les questions dépassant son autorité.

