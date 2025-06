Le marché automobile vietnamien revient à plus de mesure en mai

Photo : VNA/CVN

Ces chiffres témoignent de la dynamique positive soutenue du marché tout au long du deuxième trimestre, malgré la volatilité macroéconomique et la hausse des coûts financiers. Parmi les véhicules vendus, on comptait 20.014 voitures particulières, 8.983 véhicules utilitaires et 213 véhicules à usage spécial.

Si les ventes de voitures particulières ont chuté de 3,6% par rapport au mois précédent, celles de véhicules utilitaires ont bondi de 4% et celles de véhicules à usage spécial de 6%.

On comptait 13.800 voitures assemblées localement (en baisse de 1% par rapport au mois dernier) et 15.410 voitures importées (en baisse de 2%). Bien que modestes, ces baisses témoignent d’une évolution des préférences des consommateurs entre les véhicules locaux et importés.

Les ventes cumulées des entreprises membres de la VAMA pour les cinq premiers mois de 2025 ont atteint 104.780 véhicules, soit une hausse de 12% en glissement annuel. Les voitures particulières ont progressé de 7%, les véhicules utilitaires de 20% et les véhicules à usage spécial de 4%. Les véhicules hybrides ont toutefois connu la hausse la plus spectaculaire, avec une hausse de 57% par rapport à la même période en 2024, soulignant une évolution majeure du marché vers des modèles économes en carburant et respectueux de l’environnement.

Alors que les voitures assemblées au Vietnam ont progressé de 13%, les importations ont bondi de 29% par rapport à l’année précédente, reflétant la forte reprise des importations et l’intensification de la pression concurrentielle sur les constructeurs nationaux.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

La VAMA s’est dite optimiste quant au maintien d’une forte dynamique de croissance du marché au second semestre, notamment dans les segments des voitures particulières et des véhicules écologiques, grâce à la stabilité macroéconomique et aux politiques de soutien.

Les experts du secteur prévoient que les ventes totales d’automobiles en 2025 pourraient dépasser 250.000 à 260.000 véhicules, soit une croissance d’environ 10 à 12% par rapport à 2024. Les segments durables, notamment les véhicules hybrides et économes en carburant, devraient enregistrer des taux de croissance de 40% ou plus.

Les principaux moteurs de cette croissance sont l’amélioration des revenus, la baisse des taux d’intérêt et les politiques gouvernementales de soutien au développement des véhicules écologiques.

Le marché automobile du Vietnam devrait maintenir sa trajectoire de croissance tout au long du second semestre de l’année grâce à la stabilité de l’économie et à la préférence des clients pour des véhicules efficaces, économiques et sûrs.

VNA/CVN