Le président de l’AN part pour l’AIPA-46 et une visite officielle en Malaisie

Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse Nguyên Thị Thanh Nga et d’une délégation de haut niveau, a quitté Hanoï le 16 septembre à midi pour se rendre en Malaisie.

Photo : VNA/CVN

Il participera à la 46e Assemblée générale de l’Association des parlementaires de l’ASEAN (AIPA-46), sur invitation de Dato’ Johari Bin Abdul, président de la Chambre des représentants de Malaisie et président de l’AIPA-46, puis effectuera une visite officielle en Malaisie sur invitation de Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah, président du Sénat malaisien, du 16 au 20 septembre.

La participation du dirigeant vietnamien réaffirme l’engagement du Vietnam à contribuer activement aux activités de l’AIPA, au renforcement de son rôle dans le maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération régionale ainsi qu’à la concrétisation de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045. Elle illustre également le soutien du Vietnam à la présidence malaisienne de l’ASEAN et de l’AIPA-46, et son souhait de promouvoir une croissance inclusive et durable, notamment dans les domaines de la cybersécurité, des énergies nouvelles et de l’économie numérique.

Il s’agit de la première visite officielle en Malaisie d’un président de l’Assemblée nationale vietnamienne depuis l’établissement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays en novembre 2024. Cette visite devrait renforcer la coopération parlementaire bilatérale, créer un cadre juridique favorable et contribuer à dynamiser les échanges entre les gouvernements et les communautés d’affaires des deux pays.

VNA/CVN