Le Vietnam, un acteur engagé et responsable de l’AIPA

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, et son épouse, à la tête d’une haute délégation de l'AN du Vietnam, participeront à la 46 e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-46) et effectueront une visite officielle en Malaisie du 16 au 20 septembre. Une tournée à l’invitation du président du Sénat malaisien Awang Bemee Awang Ali Basah et du président des représentants de Malaisie Johari Abdul, président de l'AIPA.

Photo : VNA/CVN

La participation du président de l'AN, Trân Thanh Mân, et de la haute délégation de l’AN à l'AIPA-46 est importante, visant à affirmer le rôle et la position du Vietnam et de son AN dans les mécanismes de coopération interparlementaire régionaux et mondiaux, en collaboration avec les parlements des pays membres, tout en élargissant les relations multiformes avec les parlements des pays hors de la région.

Coopération interparlementaire : un levier de la connectivité de l’ASEAN

L'AIPA était initialement l'Organisationinterparlementaire de l'ASEAN (AIPO), qui a été créée le 2 septembre 1977 à Manille, aux Philippines, avec cinq membres : Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande.

La création de l'AIPO visait à promouvoir la collaboration entre les organes législatifs des pays de la région ainsi que le partage d'informations et d'expériences dans le domaine de la législation, renforçant ainsi la compréhension mutuelle, l'amitié, la solidarité et l'unité entre les membres.

En 2006, parallèlement au changement de son nom d'AIPA, l'organisation a complété et ajusté sa charte, achevant l'organisation d'un secrétariat basé à Jakarta et renforçant la supervision de la mise en œuvre des résolutions par le biais du mécanisme de rapport annuel.

L’objectif suprême de l’AIPA est de promouvoir la solidarité, la compréhension mutuelle, la coopération et les liens étroits entre les parlements des pays membres de l’ASEAN ainsi qu’avec d’autres parlements et organisations parlementaires à travers le monde ; d’étudier, de débattre et de proposer des solutions aux questions d’intérêt commun, tout en exprimant ses points de vue sur ces questions afin d’aider les membres de l’AIPA à agir et à réagir en temps opportun ; de mettre en valeur les principes de démocratie, de paix, de sécurité et de prospérité au sein de l’ASEAN.

Après 48 ans d’existence, l’AIPA a accompli des progrès remarquables dans de nombreux domaines, devenant une organisation qui joue un rôle essentiel pour la paix, la stabilité et la sécurité régionales, dans une économie dynamique et hautement intégrée, au sein d’une communauté inclusive, axée sur les populations et centrée sur l’humain, et constituant un partenaire de confiance pour les pays et organisations de la région comme du monde entier.

Dans ce processus de développement, les Parlements membres de l’AIPA, en tant qu’organes législatifs représentant la volonté et les aspirations des peuples de l’ASEAN, ont contribué et continuent de contribuer à l’édification d’un socle juridique commun pour la maison commune de l’ASEAN. Ils font de l’AIPA un modèle emblématique de coopération interparlementaire régionale, tout en renforçant la coopération intrarégionale.

Photo : VNA/CVN

Aux côtés des gouvernements des pays de l’ASEAN, les Parlements membres de l’AIPA s’emploient à relever ensemble les difficultés et les défis, en affirmant pleinement leur rôle à travers les fonctions législatives et de contrôle, en facilitant l’allocation des ressources et en resserrant les liens avec les populations. Les résultats de cette coopération constituent une preuve tangible de l’engagement de l’AIPA à mettre en œuvre les objectifs de l’ASEAN.

Conformément à son règlement annuel, l’Assemblée générale de l’AIPA se réunit une fois par an, sous l’égide du Parlement d’un État membre hôte, selon un système de rotation suivant l’ordre alphabétique anglais des noms des pays membres. Depuis 1978, l’AIPA a organisé 45 sessions de son Assemblée générale. Lors de chacune de ces sessions, l’AIPA tient également des rencontres avec ses partenaires de dialogue tels que l’Australie, le Canada, la Chine, le Japon, la République de Corée, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Russie, l’Inde et le Parlement européen. La participation de ces partenaires, conjuguée aux visites et échanges organisés, a permis de mettre en place un réseau de relations, de contacts rapprochés et de meilleure compréhension entre les parlementaires.

Cette année, en tant que présidente de l’AIPA-46, la Malaisie a choisi pour thème : "Les parlements en première ligne pour une ASEAN inclusive et durable". L’objectif est que l’AIPA continue de valoriser son rôle dans la promotion de la connectivité et de l’intégration régionales, dans le renforcement de la voix des peuples et dans l’intensification des échanges entre les citoyens des pays membres. Parallèlement, l’AIPA entend également poursuivre ses efforts en faveur de la réalisation des Objectifs de développement durable, de la coopération sous-régionale, de l’harmonisation des relations entre sécurité alimentaire, énergétique et hydrique, ainsi que de la protection de l’environnement ; elle appelle en outre à intensifier la coopération afin de répondre aux défis de sécurité non traditionnels.

Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, l’Assemblée générale de l’AIPA-46 sera axée sur cinq points essentiels : mettre en avant le rôle central des parlements dans la promotion d’une croissance inclusive et durable ; encourager l’échange d’expériences et de bonnes pratiques en matière de cadres juridiques et de mécanismes de supervision pour appuyer cette croissance ; renforcer les capacités parlementaires afin de saisir les opportunités et de relever les défis ; promouvoir la coopération et la coordination entre les parlements, les organisations politico-sociales, le secteur privé et les milieux académiques en vue de réaliser la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045 ; et formuler des recommandations concernant l’amélioration des politiques et des initiatives législatives visant à stimuler une croissance inclusive et un développement durable.

Le Vietnam contribue de manière active, proactive et responsable au sein de l’AIPA

Le Vietnam est officiellement devenu membre de l'AIPO (AIPA d'aujourd'hui) le 19 septembre 1995. Depuis qu'elle est devenue membre officiel de l'AIPA, l'AN du Vietnam a participé de manière proactive et active, contribuant de manière responsable pour renforcer son rôle central, sa solidarité et son union au sein de l'AIPA, promouvant la coopération intra-bloc et élargissant les relations multiformes avec les parlements des pays de la région et du monde.

L'AN du Vietnam a contribué à de nombreuses initiatives lors des sessions de l'Assemblée générale ainsi qu'aux activités dans le cadre de l'AIPA. Le Vietnam a également lancé l'initiative de créer un Groupe consultatif de l'AIPA dans les parlements des pays membres pour conseiller sur l'harmonisation juridique, surveiller la mise en œuvre des résolutions de l'AIPA et renforcer les relations entre l'AIPA et l'ASEAN ; l’initiative visant à élargir la participation de certains pays qui ne sont pas membres de l'AIPA...

L'AN du Vietnam a fait forte impression en organisant avec succès l'Assemblée générale de l'AIPO-23 (du 8 au 13 septembre 2002), l'Assemblée générale de l'AIPA-31 (du 19 au 25 septembre 2010) et l’Assemblée générale de l'AIPA-41 (du 8 au 10 septembre 2020).

Il convient de souligner qu’à la 41e Assemblée générale de l’AIPA, l’Assemblée nationale du Vietnam a présenté deux initiatives majeures. La première consistait à organiser la Réunion informelle des jeunes parlementaires de l’AIPA, dans le but de créer une tribune permettant aux jeunes députés de faire entendre leur voix de manière plus forte et de contribuer plus efficacement à la résolution des problématiques communes de la région. La seconde visait à renforcer le lien entre les activités de l’AIPA et celles de l’Union interparlementaire (UIP), en lien avec la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies. À travers cette initiative, le Vietnam souhaitait instaurer un forum annuel de l’AIPA destiné à échanger et à identifier des mesures favorisant la réalisation effective des Objectifs de développement durable dans la région de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

En retour, grâce à sa participation active aux activités de l’AIPA, le Vietnam a acquis de nombreuses expériences utiles et des bénéfices concrets, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie de la politique étrangère d’ouverture du pays à l’ère de l’intégration, et à la création d’un environnement politique favorable à la réussite de l’œuvre de renouveau national.

Le mécanisme de coopération interparlementaire de l’AIPA a également permis de renforcer l’amitié, la compréhension mutuelle et la confiance entre les députés vietnamiens et les parlementaires des autres pays, ainsi qu’entre le Vietnam et les pays de la région dans leur ensemble.

La participation directe aux activités de l’AIPA offre en outre aux députés vietnamiens davantage d’opportunités d’échanger des informations et des expériences en matière d’élaboration législative, de contrôle parlementaire et de fonctionnement institutionnel, tout en perfectionnant leurs connaissances et compétences dans l’organisation d’activités de coopération internationale, afin de mieux accomplir leurs missions de représentants élus. Par le biais des activités de l’AIPA, le Vietnam dispose également d’une occasion précieuse pour promouvoir son image, présenter les spécificités de son pays, de son peuple et de sa culture auprès des amis de la région et du monde.

La participation à la 46e Assemblée générale de l’AIPA du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, intervient dans un contexte où, ces derniers temps, l’Assemblée nationale du Vietnam n’a cessé d’affirmer son rôle actif, proactif et ses multiples contributions aux activités de l’AIPA, en vue de renforcer davantage encore les relations de coopération et d’amitié entre les parlements des pays membres de l’ASEAN.

La participation de Trân Thanh Mân et de la haute délégation parlementaire vietnamienne à l’AIPA-46 illustre de nouveau l’engagement actif, volontaire et responsable du Vietnam aux côtés des parlements des États membres, tout en élargissant ses relations multiformes avec les parlements des pays hors de la région.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh, l’Assemblée nationale du Vietnam devrait, lors de l’AIPA-46, continuer à présenter de nombreuses initiatives destinées à promouvoir une croissance inclusive et durable au sein de l’ASEAN, ainsi qu’à participer activement aux discussions et aux contributions sur les projets de Résolutions et le Communiqué final de la conférence. L’ambassadeur a souligné que, dans un contexte mondial marqué par de profondes turbulences, l’ASEAN, de même que l’AIPA, se doit de maintenir et de consolider son rôle central, d’agir avec unité, de renforcer la solidarité et de promouvoir l’esprit de résilience.

Dans le cadre de cette mission, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân devrait participer à la réunion du Comité exécutif de l’AIPA, assister à la rencontre conjointe des chefs de délégation avec le président de la Chambre des représentants de Malaisie, prendre part à la cérémonie d’ouverture et prononcer un discours important lors de la première séance plénière, ainsi que tenir des entretiens bilatéraux avec les chefs de délégation parlementaire des différents pays.

VNA/CVN