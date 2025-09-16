Une sous-commission se réunit pour discuter de l'organisation du XIVe Congrès national du Parti

Le sous-comité d'organisation du XIV e Congrès national du Parti a tenu sa quatrième réunion le 16 septembre, sous la présidence de Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti.

Lors de cette réunion, Lâm Thi Phuong Thanh, membre du Comité central du Parti et chef adjointe permanente du Bureau du Comité central du Parti, a rendu compte de la coordination des préparatifs du XIVe Congrès depuis la troisième réunion en avril 2025, ainsi que de la performance des sept groupes de travail clés du sous-comité.

Les représentants des agences concernées ont fait état de l'avancement des tâches spécifiques, notamment la conception de deux modèles de badges pour les délégués et les invités, la sélection des affiches, l'invitation des agences de presse étrangères et des missions diplomatiques, et le maintien de l'ordre et de la sécurité.

Les membres du sous-comité ont convenu que les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti, prévu début 2026, ont été menés activement et efficacement, conformément au calendrier prévu.

Saluant le sens des responsabilités des responsables, des agences et des unités, Trân Câm Tu, également chef du sous-comité, les a exhortés à poursuivre une étroite coordination afin d'éviter les retards ou les omissions, et à assurer la responsabilité des dirigeants par une supervision régulière.

Il a demandé que les conditions soient réunies pour que les équipements, les infrastructures et les installations nécessaires au congrès puissent être mis en service à titre expérimental le 15 novembre.

Il a souligné que les décorations et les promotions visuelles pour accueillir le congrès à Hanoï et dans tout le pays devraient être mises en place dès la mi-octobre, afin de créer une atmosphère dynamique pour cet événement politique majeur. Il a également insisté sur l'importance d'assurer la sécurité absolue des délégués, des invités, des missions diplomatiques et des responsables étrangers invités au congrès.

Trân Câm Tu a appelé les agences, les unités et les membres du sous-comité concernés à faire preuve d'un sens aigu des responsabilités, à s'acquitter scrupuleusement des tâches qui leur sont confiées, à superviser activement leur mise en œuvre et à renforcer la coordination afin de garantir l'efficacité de leurs missions.

