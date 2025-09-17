Renforcement des relations Vietnam - Australie

Le Vietnam et l’Australie ont établi un partenariat stratégique global, marquant un nouveau jalon dans leurs relations bilatérales et ouvrant la voie à une coopération plus profonde, plus substantielle et plus efficace.

Un plan d’action pour 2024-2027 a été défini, axé sur six piliers : approfondissement de la coopération politique, de défense-sécurité et judiciaire ; promotion des liens économiques ; partage des connaissances et échanges entre les peuples ; coopération en matière de climat, environnement, énergie ; soutien à la science, la technologie, l’innovation et la transition numérique ; renforcement de la coopération régionale et internationale.

À ce jour, 96% des 180 actions prévues ont été menées à bien ou sont en bonne voie. Les deux pays s’engagent à poursuivre leur coopération dans tous ces domaines.

Les visites réciproques de haut niveau se sont intensifiées : après celle du Premier ministre australien Anthony Albanese au Vietnam (juin 2023), le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu en Australie (mars 2024), suivie de la visite du vice-Premier ministre Bui Thanh Sơn (octobre 2024) et de celle du vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong (août 2025). Le 10 septembre, la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, a effectué une visite d’État au Vietnam.

Du 16 au 22 septembre, Nguyen Trong Nghia, chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Parti, est en visite en Australie. Selon l’ambassadeur vietnamien en Australie, Pham Hung Tam, cette visite contribuera efficacement à renforcer la coopération politique, les relations entre les Partis, ainsi que dans les domaines de l’éducation, de la culture, de l’innovation, des sciences et technologies…

Le diplomate vietnamien a également souligné l’importance des échanges entre les peuples dans le cadre du partenariat stratégique global Vietnam-Australie. Selon lui, il est nécessaire de renforcer la coopération dans les domaines des médias, de la culture, du sport et des arts… pour approfondir la compréhension mutuelle.

La communauté vietnamienne en Australie, forte d’environ 350.000 personnes, joue un rôle important. Le vietnamien figure parmi les quatre langues les plus parlées dans le pays, après l’anglais, le chinois et l’arabe. Les dirigeants des deux pays reconnaissent sa contribution active au développement des relations bilatérales.

VNA/CVN