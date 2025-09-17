Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh à la 22e Exposition Chine - ASEAN au Guangxi

Le Vietnam est prêt à approfondir sa coopération économique avec l’ASEAN, la Chine et d’autres partenaires, en adoptant une stratégie d'"avantages harmonisés et de risques partagés" pour tirer parti de son économie en forte croissance et de son marché de plus de 100 millions d’habitants, a déclaré le vice-Premier ministre Mai Van Chinh.

Photo : VNA/CVN

Lors de l’ouverture de la 22e Exposition Chine - ASEAN (CAEXPO) et du Sommet Chine - ASEAN sur le commerce et l’investissement (CABIS), qui se sont tenus le 17 septembre à Nanning, dans le Guangxi, en Chine, le dirigeant vietnamien a appelé à des efforts conjoints pour bâtir un environnement pacifique, stable et propice aux affaires, au développement durable et contribuant à la prospérité régionale et mondiale.

Cette année, la CAEXPO et le CABIS se déroulent alors que l’ASEAN et la Chine se préparent à signer officiellement le Protocole de modernisation de la Zone de libre-échange Chine-ASEAN (ZLECA) 3.0 plus tard cette année. le vice-Premier ministre Mai Van Chinh s’est déclaré confiant quant au succès de ces événements qui devront donner un nouvel élan à la coopération bilatérale et stimulant la croissance commerciale et économique dans la région.

Il a souligné que la coopération commerciale ASEAN-Chine a connu une croissance impressionnante au cours des trois dernières décennies, soutenue par de solides relations politiques. La Chine est le premier partenaire commercial de l’ASEAN depuis 2009, et l’ASEAN est le premier partenaire commercial de la Chine depuis 2020. La Chine demeure un investisseur étranger majeur dans de nombreux États membres de l’ASEAN.

Au cours des 21 éditions, la CAEXPO et le CABIS ont largement contribué à ces réalisations, devenant un symbole de la coopération économique, commerciale et d’investissement entre la Chine et l’ASEAN.

Les pays de l’ASEAN, dont le Vietnam, continuent de reconnaître le rôle important de la Chine dans la promotion de la coopération régionale et d’une prospérité partagée. Le Vietnam est désormais le quatrième partenaire commercial de la Chine et les IDE chinois au Vietnam ont explosé ces dernières années, se classant au premier rang en termes de nombre de nouveaux projets.

Les projets de connectivité stratégique, notamment dans les transports ferroviaire et routier, s’accélèrent, ouvrant la voie à des flux commerciaux et des échanges interpersonnels plus fluides entre les deux pays et, plus généralement, entre l’ASEAN et la Chine.

Dans un contexte de défis économiques mondiaux et régionaux et de multiplication des barrières commerciales, il est crucial de renforcer la confiance, de préserver l’esprit de coopération, de résoudre les problèmes dans le respect des règles et de garantir l’équilibre des intérêts de toutes les parties, a souligné le vice-Premier ministre Mai Van Chinh.

Il a avancé trois propositions clés pour la coopération future. Premièrement, il a proposé de poursuivre l’ouverture des marchés et de faciliter les échanges commerciaux. L’ASEAN et la Chine devraient accélérer activement les procédures de signature et de ratification de l’ACFTA 3.0 cette année, aligner leurs cadres juridiques nationaux sur les nouveaux engagements et aider les entreprises à tirer pleinement parti des avantages de l’accord. Cela stimulerait le commerce bilatéral, attirerait davantage d’investissements dans la région et favoriserait une prospérité partagée.

Photo : VNA/CVN

Deuxièmement, il a insisté sur le renforcement de la connectivité stratégique. Il a appelé à un renforcement des infrastructures, notamment ferroviaires et routières, afin de faciliter le commerce intrarégional et d’étendre le rayonnement de l’ASEAN et de la Chine à l’Asie centrale et à l’Europe. Le Vietnam accélère la construction de lignes ferroviaires et routières reliant la Chine, le Laos et le Cambodge afin de compléter un réseau de transport multimodal qui relie mieux l’ASEAN à la Chine et au continent eurasiatique.

Troisièmement, il a mis l’accent sur la promotion de la coopération scientifique et technologique. L’ASEAN et la Chine devraient accroître leurs investissements et leur coopération dans des domaines d’avenir tels que l’économie numérique, l’économie verte, la science, la technologie et l’innovation ; favoriser la formation de ressources humaines de qualité ; et saisir les opportunités offertes par la quatrième révolution industrielle, notamment l’intelligence artificielle.

Il a également souligné la fierté du Vietnam d’avoir contribué activement au succès des 21 précédentes éditions de la CAEXPO et du CABIS. Cette année, le Vietnam figure parmi les principaux participants, avec près de 200 stands présentant une large gamme de produits de qualité dans des secteurs où le Vietnam entretient de fortes complémentarités avec la Chine et les marchés de l’ASEAN.

La 22e CAEXPO se déroule du 17 au 21 septembre et rassemble plus de 3.200 entreprises de 60 pays sur une surface d’exposition de 160.000 m², dont un tiers est réservé aux pavillons internationaux présentant les derniers résultats de la coopération entre les pays de l’ASEAN et la Chine.

Le même jour, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a a participé à une table ronde entre le gouvernement vietnamien et des PDG d’entreprises chinoises en marge de la 22e CAEXPO et du CABIS.

Saluant le dynamisme et la diversité de l’écosystème d’entreprises chinois dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation, moteur de la croissance économique, il a décrit la table ronde comme une plateforme permettant aux entreprises vietnamiennes et chinoises d’identifier leurs priorités de coopération et de présenter des projets innovants.

Le Parti et le gouvernement vietnamiens accordent une importance particulière à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique, a-t-il souligné, indiquant que le gouvernement vietnamien s’engage à créer des conditions de concurrence transparentes, ouvertes et équitables pour les investisseurs étrangers, y compris chinois, conformément aux pratiques internationales, alors que le pays entre dans une nouvelle phase de développement.

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a évoqué à ce titre la Résolution n°57 du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, publiée en 2024, la Loi sur la science, la technologie et l’innovation et la Loi sur l’industrie des technologies numériques. Ces documents jettent les bases juridiques nécessaires pour attirer des investissements de qualité et soutenir les entreprises axées sur les technologies.

Les représentants d’entreprises chinoises ont salué le potentiel du marché vietnamien, mais ont plaidé pour des mécanismes de paiement multidevises plus flexibles et un soutien au taux de change pour les projets. Ils ont également plaidé pour une augmentation des investissements dans les infrastructures, telles que la connectivité ferroviaire et portuaire, ainsi que pour un environnement d’investissement plus transparent et plus ouvert, et des procédures administratives simplifiées pour faciliter la coopération et l’investissement au Vietnam.

VNA/CVN