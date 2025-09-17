Bientôt le premier Congrès de l’organisation du Parti des organes centraux du Parti

Le 17 septembre au matin, à Hanoï, le Comité du Parti des organes centraux du Parti a tenu une conférence de presse sur le premier Congrès de l’organisation du Parti des organes centraux du Parti, mandat 2025-2030.

Photo : VNA/CVN

Selon Vu Duc Tu, vice-chef permanent de la Commission de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses du Comité du Parti des organes centraux du Parti, le Congrès se tiendra du 23 septembre après-midi au 24 septembre 2025, avec 299 délégués et environ 100 invités. Le thème du Congrès est : "Poursuivre le renouveau profond dans la pensée et l’action, élever le niveau du travail de conseil stratégique ; construire une organisation du Parti transparente, solide, puissante et exemplaire ; accomplir avec succès les objectifs et tâches fixés".

Nguyen Dang Tiên, vice-chef permanent du Bureau du Comité du Parti des organes centraux du Parti, a indiqué que l’élaboration des documents du Congrès constitue la tâche centrale.

Depuis mars 2025, toutes les réunions utilisent l’application "salle de réunion sans papier". La transition numérique est identifiée comme l’un des trois percées de la prochaine mandature de l’organisation du Parti des organes centraux du Parti. Les délégués utiliseront un système de reconnaissance faciale "Face ID" et l’application "salle de réunion sans papier" installée sur des tablettes pour consulter les projets de documents et autres matériels.

Selon Vu Duc Tu, le projet de rapport politique reflète de manière globale les résultats de la mise en œuvre de la Résolution du mandat 2020-2025, en tire les leçons, tout en définissant les orientations, objectifs, cinq tâches clés et trois percées pour le mandat 2025-2030. Le Congrès discutera et apportera également des contributions aux projets de documents soumis au XIVe Congrès national du Parti.

En préparation du Congrès, de nombreuses activités d’émulation ont été lancées, notamment des projets de bien-être social, des applications numériques, des travaux de recherche scientifique ainsi que des forums et séminaires…

VNA/CVN