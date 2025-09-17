Le Vietnam et le Brunei renforcent leur coopération dans la défense

À l’invitation du général Nguyen Tan Cuong, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, le général Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan, commandant des Forces armées royales du Brunei, effectue une visite officielle au Vietnam du 16 au 18 septembre.

>> Tô Lâm appelle à bâtir une industrie de la défense plus forte et à double usage

>> Efforts conjoints pour dépolluer des zones contaminées par la dioxine

>> Le ministre de la Défense s'entretient avec le conseiller du président russe

La cérémonie d’accueil a eu lieu dans la matinée du 17 septembre à Hanoï, présidée par le général Nguyen Tan Cuong.

Photo : VNA/CVN

Lors de l’entretien, les deux parties ont échangé sur la situation internationale et régionale ainsi que sur des questions d’intérêt commun. Le général Nguyen Tan Cuong s’est félicité des résultats obtenus ces dernières années dans la coopération militaire et de défense entre les deux pays, notamment dans les échanges de délégations à différents niveaux, les mécanismes de consultation entre Marines et Forces aériennes, les visites de navires, les échanges professionnels, la formation, ainsi que le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, en particulier ceux dirigés par l’ASEAN et dans les événements internationaux organisés par chaque partie.

Il a souligné le rôle important de l’ASEAN dans la formation et le maintien de la structure de sécurité régionale et la promotion d’une coopération substantielle entre les États membres, ainsi qu’entre l’ASEAN et les partenaires. Il a également salué le document stratégique « ADMM and ADMM-Plus Ready for the Future », élaboré par le Brunei et Singapour et adopté lors de la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN en 2024, ainsi que l’initiative « Critical Underwater Infrastructure Security » proposée conjointement par le Brunei, Singapour et la Thaïlande en 2025.

Concernant la Mer Orientale, le général Nguyen Tan Cuong a exprimé le souhait que le Brunei continue de coopérer afin de promouvoir la position commune de l’ASEAN : régler les désaccords par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) ; mettre en œuvre pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et accélérer les négociations et la signature d’un Code de conduite (COC) efficace et conforme au droit international.

Photo : VNA/CVN

Pour l’avenir, il a proposé de maintenir les échanges de délégations, de renforcer la coopération en matière de formation et d’élargir la coopération dans des domaines potentiels tels que l’industrie de la défense, la logistique, la médecine militaire, la recherche et le sauvetage, la lutte contre le terrorisme et la cybersécurité, tout en poursuivant les consultations étroites et le soutien mutuel dans les mécanismes multilatéraux et les événements internationaux organisés par chaque partie.

Approuvant ces propositions, le commandant des Forces armées royales du Brunei a estimé que les deux pays pouvaient explorer de nouveaux domaines de coopération, contribuant ainsi à promouvoir davantage les relations bilatérales.

VNA/CVN