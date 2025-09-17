AIPA-46

Renforcer les liens interparlementaires avec le Cambodge et le Timor-Leste

En marge de la 46ᵉ Assemblée générale de l’AIPA (Assemblée interparlementaire de l’ASEAN) en Malaisie, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a rencontré ce mercredi 17 septembre à Kuala Lumpur la présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge, Khuon Sudary, ainsi que la présidente du Parlement national du Timor-Leste, Maria Fernanda Lay.

Lors de sa rencontre avec Khuon Sudary, Trân Thanh Mân a souligné l’importance stratégique des relations entre le Vietnam et le Cambodge ainsi que des liens triangulaires Vietnam-Cambodge-Laos. Il a félicité le Cambodge pour ses réalisations et exprimé sa confiance dans la poursuite de ses progrès globaux.

Khuon Sudary a salué le succès des célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’août et de la Fête nationale du Vietnam, affirmant que ces événements illustrent la détermination du peuple vietnamien à construire et à défendre sa Patrie. Elle a également souligné que le peuple cambodgien n’oubliera jamais la contribution du Vietnam à la libération du Cambodge du génocide et à la renaissance du pays.

Les deux présidents ont constaté la forte croissance du commerce bilatéral, atteignant 7 milliards de dollars depuis le début de l’année, soit une hausse de 16,3 % par rapport à la même période de l’an dernier. Ils ont insisté sur la nécessité de continuer à consolider la confiance politique, de maintenir les échanges parlementaires, soulignant le potentiel de coopération économique, notamment dans le commerce frontalier. Ils ont également décidé de favoriser davantage les liens dans le tourisme, ainsi que les échanges entre les jeunes.

Consolider l’amitié et la coopération avec le Timor-Leste

En rencontrant Maria Fernanda Lay, Trân Thanh Mân a félicité le Timor-Leste pour son adhésion prochaine en tant que 11ᵉ membre de l’ASEAN lors du 47e Sommet de l’ASEAN prévu en octobre 2025, et affirmé le souhait du Vietnam de renforcer l’amitié et la coopération multiforme.

Il a proposé de promouvoir les échanges de délégations, de dynamiser les relations bilatérales et d’élever prochainement le niveau des liens entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Maria Fernanda Lay a remercié le Vietnam pour son soutien depuis que le Timor-Leste est devenu observateur de l’ASEAN, et annoncé la ratification de l’accord sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service. Elle a exprimé le souhait que le Vietnam ouvre bientôt une ambassade au Timor-Leste, et salué sa coopération en matière de sécurité alimentaire.

Tran Thanh Man a suggéré que les deux parties organisent prochainement la première réunion du Comité mixte sur la coopération économique et technique entre le Vietnam et le Timor-Leste afin d’explorer des mesures concrètes de coopération.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération parlementaire en partageant les expériences législatives et en échangeant des délégations, et de faciliter les relations entre collectivités locales, entreprises et populations…

Concernant les questions régionales, Trân Thanh Mân et ses homologues ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération, soulignant le rôle central de l’ASEAN dans les affaires régionales, ainsi que de coopérer étroitement dans les forums multilatéraux.

VNA/CVN