Jeunesse et festivals traditionnels

Durant les premiers mois de l'année, de nombreux festivals sont organisés et restaurés à travers le pays. Ces événements, profondément enracinés dans la culture vietnamienne, sont l'occasion pour les jeunes générations de s'engager activement dans la préservation et la promotion des traditions ancestrales.

>> Voyage printanier enchanteur à travers les villages de Hà Giang

>> À Lai Châu, les fêtes printanières offrent des expériences culturelles immersives

>> Le printemps vietnamien : un kaléidoscope de fêtes

Photo : VOV/CVN

Les festivals, en tant que patrimoine culturel immatériel, reflètent de manière authentique la vie culturelle et spirituelle des Vietnamiens. Le pays compte plus de 8.000 événements de ce type, dont environ 90% relèvent du folklore, tandis que les autres sont d'origine historique, religieuse ou étrangère. La majorité de ces célébrations se déroulent au début de l'année, une période symbolisant le renouveau de la nature et de la vie, marquée par la transition du ciel et de la terre.

Découvrir la richesse culturelle

Dès qu'ils apprennent l'existence d'un festival original, Lê Ngoc Linh, étudiante en journalisme à Hanoï, et ses amis se précipitent pour y participer. Ils se rendent ainsi systématiquement à ces événements uniques pour approfondir leurs connaissances sur les traditions et l’histoire qui les entourent. Pour eux, chaque festival est bien plus qu'une simple occasion de se retrouver entre amis, c'est une véritable opportunité d'acquérir des savoirs précieux et de découvrir la richesse culturelle de leur pays.

"Je participe régulièrement à des festivals, car mon domaine d’études, le journalisme, m’incite à explorer la culture de notre pays. Le dernier festival auquel j’ai assisté était le festival de Lim, dans la province de Bac Ninh. C’est l’un de mes festivals préférés en raison de l’atmosphère festive et des performances des chanteurs de +quan ho+. Lorsque je les ai vus vêtus de leurs costumes traditionnels, chantant sur des bateaux, j’ai été profondément impressionnée. Je pense que des festivals comme celui-ci permettent aux jeunes de mieux comprendre et d’apprécier les valeurs culturelles uniques du Vietnam", raconte Lê Ngoc Linh.

Photo : VNA/CVN

Dans la province de Hà Tinh, le festival Hai Thuong Lan Ông est un événement culturel majeur qui rend hommage à Lê Huu Trac, un grand médecin vietnamien. Comme tous festivals traditionnels, il comprend une partie cérémonielle et une partie festive, avec des activités culturelles et des jeux populaires. Cette année, Nguyên Minh Tùng, un visiteur de Hanoï, a participé à une course en montagne organisée dans le cadre du festival. Bien qu’il n’ait pas remporté la première place, il considère cette expérience comme un moyen de se motiver pour les défis de la vie. Pour lui, l’esprit de Hai Thuong Lan Ông, incarné par la persévérance et la capacité à surmonter les difficultés, est une véritable source d’inspiration.

"Les festivals comme celui-ci aident les jeunes comme moi à mieux comprendre l’histoire et la culture de notre pays. Cela permet de diffuser les valeurs que nos ancêtres nous ont transmises et de nous motiver à les préserver, afin que ces valeurs perdurent à travers le temps", nous dit-il.

L'engagement de la communauté dans la préservation des festivals traditionnels est crucial pour protéger notre patrimoine culturel tout en soutenant le tourisme et l'économie. Pour les jeunes, ces événements représentent une expérience à la fois enrichissante et pleine de sens.

"En tant que descendant de la lignée Trân, je ressens une connexion profonde avec l’histoire et mes ancêtres. L’atmosphère solennelle et dynamique des festivals me touche profondément", confie un participant.

"Pour moi, assister à des festivals en début d’année n’est pas seulement un pèlerinage, c’est aussi un moment où je me sens plus légère et sereine. C’est l’occasion de réfléchir sur moi-même et de me recentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie", témoigne une autre personne.

Préserver pour les générations futures

Photo : VNA/CVN

Selon le Dr Nguyên Tuân Anh, chercheur à l’Institut d’études sur la jeunesse, les festivals traditionnels occupent une place de plus en plus importante, car ils permettent aux jeunes de se connecter au passé et d’apprendre les valeurs culturelles et spirituelles des générations précédentes. Cela leur permet de mieux comprendre et d’aimer leur patrimoine, tout en prenant conscience de la nécessité de le préserver pour les générations futures.

"La participation des jeunes aux festivals ou à la visite de sites culturels en début d’année fait partie d’une vieille tradition vietnamienne. En effet, les excursions printanières sont un moyen de prier pour s’attirer une année de paix et de prospérité. Les jeunes, comme d’autres membres de la communauté, choisissent souvent des sites spirituels, tels que des temples ou des pagodes, pour prier pour leur bien-être. Il est essentiel d’encourager et de développer cette pratique, car elle montre que la jeunesse ne tourne pas le dos à sa culture et à ses traditions", explique-t-il.

Une société privée de transmission culturelle ne peut aspirer à un développement harmonieux. Dès lors, l'engagement des jeunes dans la préservation des festivals revêt une importance capitale. Il s'agit de trouver l'équilibre entre la préservation des valeurs traditionnelles et l'embrassement des évolutions modernes, afin de bâtir un société qui respecte le passé tout en étant tournée vers l'avenir.

VOV/VNA/CVN