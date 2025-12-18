Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le ministre lao des Affaires étrangères

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 18 décembre à Hanoï le ministre des Affaires étrangères (AE) du Laos, Thongsavanh Phomvihane, en visite au Vietnam et coprésidant la 12 e consultation politique annuelle au niveau ministériel des AE Vietnam - Laos.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le chef du gouvernement a souhaité la bienvenue au ministre lao et à sa délégation, exprimant sa conviction que les résultats de cette visite contribueraient au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération globale et de la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Il a souligné l'importance particulière de cette visite, faisait suite au succès de la visite d'État au Laos du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, à l'occasion du 50e anniversaire de la Fête nationale lao, à la coprésidence de la Rencontre de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), ainsi que de la 48e session du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos.

Félicitant le Laos pour ses avancées en matière de stabilité socio-politique, de sécurité, de défense et de relance économique, le Premier ministre a estimé que ces résultats constituent une base solide pour surmonter les difficultés économiques et organiser avec succès le XIIe Congrès du PPRL ainsi que le 10e Plan de développement socio-économique.

Il a réaffirmé que le Vietnam accorde la plus haute priorité aux relations spéciales avec le Laos, s'engageant à poursuivre son soutien au développement d'une économie indépendante et autonome du Laos et au renforcement des ressources humaines de haute qualité, tout en appelant à intensifier la connectivité économique et le partage d'expériences de développement.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a salué la coopération étroite et efficace entre les deux ministères des AE dans la mise en œuvre des accords bilatéraux et a demandé de renforcer la coordination dans la préparation des prochaines visites de haut niveau, notamment après les congrès des deux Partis. Il a également appelé les deux ministères à jouer pleinement leur rôle moteur dans le suivi et la mise en œuvre effective des accords conclus par les dirigeants de haut niveau et des résultats de la 48e session du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos.

Il a en outre proposé de renforcer la coordination au sein de l’ASEAN, de promouvoir l'unité et le rôle central de l'ASEAN dans l'architecture régionale, au service de la paix, de la coopération et du développement.

De son côté, le ministre lao des AE, Thongsavanh Phomvihane, a remercié le Premier ministre pour son accueil, lui transmettant les salutations du Premier ministre lao Sonexay Siphandone. Il a exprimé sa gratitude pour le soutien constant et désintéressé du Vietnam envers le Laos, tant dans la lutte pour l'indépendance que dans le processus actuel de développement national, et a réaffirmé l'engagement du Laos à poursuivre une coopération étroite avec le Vietnam sur les questions régionales et internationales.

