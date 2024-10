Le président de l’AN termine avec succès sa visite officielle au Laos et sa participation à l'AIPA-45

À Vientiane, le plus haut législateur vietnamien a rencontré le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone, et s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale lao Saysomphone Phomvihane. Il a également rencontré plusieurs autres personnalités lao.

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân et Saysomphone Phomvihane ont assisté à la signature d’un protocole d'accord entre la Commission des relations extérieures de l'AN du Vietnam et son homologue lao, et d’un autre sur l’établissement de la coopération d’amitié entre la ville de Hôi An dans la province vietnamienne de Quang Nam et la ville de Luang Prabang dans la province éponyme du Laos.

Lors de première séance plénière de l'AIPA-45, le plus haut législateur vietnamien a prononcé un discours important. Il a affirmé que la coopération parlementaire serait la force motrice pour promouvoir la construction d'une Communauté de l'ASEAN fondée sur le droit, exprimant la voix et les aspirations des peuples, plaçant le peuple au centre de toutes ses politiques de développement et créant un changement intégral et profond pour la communauté et ses États membres.

Avec le souhait de promouvoir davantage le rôle des parlements dans la consolidation des relations, le dirigeant vietnamien a proposé cinq orientations prioritaires dans les temps à venir.

À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam a eu des rencontres bilatérales avec les chefs des délégations thaïlandaise, singapourienne et biélorusse.

Photo : VNA/CVN

Avec plus de 20 activités, sa visite a été couronnée de succès, atteignant tous les objectifs fixé. Elle a réaffirmé la politique constante du Parti et de l'État vietnamiens qui consiste à accorder une priorité absolue au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos. Elle a démontré le soutien ferme du Vietnam au processus de réforme, de défense et de développement du Laos. De plus, elle a illustré la confiance mutuelle entre les hauts dirigeants des deux nations, notamment entre les présidents des deux Assemblées nationales.

La participation du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân et de la délégation vietnamienne de haut niveau à l'AIPA-45 a témoigné de la participation proactive et des contributions responsables de l'Assemblée nationale du Vietnam et des parlements membres à la consolidation de la centralité de l’ASEAN, de la solidarité et de l’unité en son sein, au renforcement de la coopération régionale, à l’élargissement des relations multiformes avec les parlements de pays dans et hors de la région, au développement du rôle de l’AIPA pour la paix, la stabilité et le développement, ainsi qu’au lancement d’initiatives visant à aider les gouvernements des pays de l’ASEAN à résoudre les enjeux régionaux prioritaires.

VNA/CVN