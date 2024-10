Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam rencontre le président de la Chambre des représentants de Thaïlande

Trân Thanh Mân lui a affirmé le souhait du Vietnam d’intensifier son partenariat stratégique renforcé avec la Thaïlande, de mener des efforts conjoints pour porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a espéré que les deux parties s'efforceraient de porter bientôt leurs échanges commerciaux à 25 milliards d'USD dans un sens équilibré, en limitant les barrières commerciales, en facilitant l’accès aux marchés, en supprimant les obstacles et en renforçant la coopération commerciale et d'investissement.

Il s'est réjoui de constater que les relations entre les organes législatifs des deux pays se consolidaient et se développaient constamment, dont la signature d’un accord de coopération pour la période 2023 - 2028.

Dans le but d'amener les relations Vietnam - Thaïlande vers un partenariat stratégique intégral, Trân Thanh Mân a proposé que les deux parties continuent d'intensifier leurs échanges de délégations de tous niveaux et de groupes parlementaires pour échanger des expériences entre les deux organes législatifs.

Pour sa part, Wan Muhamad Noor Matha a félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement socio-économique, en particulier l’attraction des investissements étrangers, dont capitaux thaïlandais.

Selon lui, actuellement, plus de 100.000 Vietnamiens vivent et étudient en Thaïlande et apportent de nombreuses contributions importantes au développement socio-économique du Royaume.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Trân Thanh Mân, a remercié la partie thaïlandaise pour avoir créé des conditions favorables à la communauté vietnamienne sur son sol.

Les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de se coordonner dans le suivi des accords de coopération signés entre les deux pays, de mettre en œuvre efficacement l'accord de coopération signé entre les deux organes législatifs.

Trân Thanh Mân a demandé à la Chambre des représentants de Thaïlande de continuer à soutenir la coopération entre les deux pays dans les forums multilatéraux, notamment aux Nations unies, à l'AIPA, à l'ASEAN et aux mécanismes de coopération sous-régionaux.

Les deux dirigeants ont souligné que les deux parties devaient soutenir la position commune de l'ASEAN sur la Mer Orientale, la garantie de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol dans la région, sur la base du droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

VNA/CVN