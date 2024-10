Le président de l'Assemblée nationale prononce un discours à la première séance plénière de l'AIPA-45

Trân Thanh Mân a déclaré qu'en près de 60 ans après sa fondation, l'ASEAN avait réalisé de nombreux miracles dans le processus de transformation de l'Asie du Sud-Est en une région de paix, de prospérité et stabilité, un "point brillant" en matière de croissance et d’intégration mondiale, et un facteur positif façonnant la structure régionale, contribuant à renforcer les liens et à aligner les intérêts entre les pays, en particulier dans la promotion des liens institutionnels et politiques.

Le plus haut législateur vietnamien a affirmé que la coopération parlementaire serait la force motrice pour promouvoir la construction d'une Communauté de l'ASEAN fondée sur le droit, exprimant la voix et les aspirations des peuples, plaçant le peuple au centre de toutes ses politiques de développement et créant un changement intégral et profond pour la communauté et chaque pays membre.

Il a également affirmé que l'ASEAN entrait actuellement dans un moment important dans le processus de construction de sa Communauté, avec a finalisation de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2025 pour passer à la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045.

Trân Thanh Mân a souligné l'esprit de solidarité et d'unité ainsi que la responsabilité de contribuer aux efforts communs, pour répondre efficacement aux défis et contribuer de manière intégrale au processus de construction de la Communauté.

Avec le souhait de promouvoir davantage le rôle des parlements dans le renforcement des liens, le dirigeant vietnamien a proposé cinq orientations prioritaires dans les temps à venir.

Premièrement, l’AIPA devrait déployer davantage d’efforts avec l’ASEAN pour renforcer la solidarité, la coopération et l’unité dans la diversité, en promouvant l’esprit d’indépendance, de résilience et d’autonomie stratégique de l’ASEAN, le respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Deuxièmement, il est nécessaire d'examiner et d'évaluer la mise en œuvre du Plan directeur 2025, de mettre en œuvre des stratégies de coopération jusqu'en 2045 et de promouvoir un développement harmonieux, durable, intégral et inclusif, sans laisser personne de côté, en prêtant attention et en accordant une priorité appropriée à la coopération sous-régionale, réduisant les écarts de développement.

Troisièmement, l'AIPA devrait promouvoir davantage son rôle dans le renforcement du soutien de la diplomatie parlementaire dans la diplomatie d’État entre les États membres de l’ASEAN ainsi qu'avec les partenaires de l'ASEAN, soutenir plus efficacement les gouvernements pour mettre en œuvre avec succès les objectifs fixés par l'ASEAN.

Quatrièmement, il faudrait promouvoir la coopération entre les pays dans le domaine de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles et de la réponse au changement climatique, assurer l’harmonie entre développement et protection de l’environnement, assurer la sécurité alimentaire et la sécurité de l’eau.

Cinquièmement, il faudrait encourager la transformation numérique, la transition verte et la transformation énergétique, promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat, créer de nouveaux moteurs de croissance durables pour l'ASEAN dans les temps à venir, tout en renouvelant les moteurs de croissance traditionnels, favoriser un développement harmonieux, durable et intégral, en prenant l’humain comme centre, sujet, force motrice, ressource et objectif du développement.

