Le président de l’Assemblée nationale reçoit une délégation du SPD allemand à Hanoï

Le 28 octobre, à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a reçu Achim Post, vice-président du Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD), et Bernd Lange, président de la Commission du commerce international du Parlement européen, accompagnés de membres du SPD, en visite de travail au Vietnam à l’occasion du 10ᵉ Dialogue entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le SPD.

Le président de l’AN vietnamienne a salué la portée de cette visite, marquant une nouvelle étape dans les relations entre les deux Partis et les deux pays. Il a exprimé sa reconnaissance pour les aides publiques au développement de l’Allemagne, ainsi que sa coopération dans les domaines de la transformation numérique, de la croissance verte, de l’éducation, de l’environnement et de la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Photo : VNA/CVN

Il a également remercié l’Union européenne (UE) pour son aide humanitaire d’une valeur de 650.000 euros destinée à aider le Vietnam à surmonter les récentes intempéries, appréciant le fait que l’Union européenne (UE) considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans sa politique de coopération avec la région Asie-Pacifique.

Le président de l'Assemblée nationale a estimé que le Vietnam et l'UE pourraient élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique global pour faciliter la coopération dans de nombreux aspects.

Photo : VNA/CVN

Concernant la coopération avec l'Allemagne, il a souligné que ce pays est l'un des partenaires les plus importants du Vietnam en Europe. Les deux parties œuvrent à porter leurs relations à un niveau supérieur, à la hauteur de leur potentiel et de leurs aspirations respectives.

La partie allemande a salué le développement des relations entre le Vietnam et l’Allemagne ainsi qu’entre le Vietnam et l’UE, en particulier depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA), qui a permis une croissance annuelle du commerce bilatéral de 12 à 15% au cours des cinq dernières années.

Les deux parties ont échangé sur la rationalisation de l'appareil du système politique au Vietnam ; la construction d'une Assemblée nationale numérique, et un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun.

VNA/CVN