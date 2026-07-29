Le Vietnam réaffirme son soutien au peuple palestinien devant le Conseil de sécurité de l’ONU

Le ministre-conseiller Nguyên Hai Luu, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès des Nations unies, a réaffirmé le soutien constant du Vietnam au droit légitime et inaliénable du peuple palestinien à l’autodétermination, ainsi qu’à l’admission de l’État de Palestine comme membre à part entière de l’ONU.

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S’exprimant lors d’un débat public sur la situation au Moyen-Orient, organisé par le Conseil de sécurité des Nations unies à New York, mardi 28 juillet, il a exhorté la communauté internationale à ne pas laisser les récents développements au Moyen-Orient éclipser la question palestinienne.

Photo : VNA/CVN

Il a réaffirmé le soutien du Vietnam à la solution à deux États, fondée sur les frontières d’avant 1967, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations unies, en vue de parvenir à une paix juste, globale et durable au Moyen-Orient.

Le représentant vietnamien a exprimé sa profonde préoccupation face à la persistance des conflits et de l’instabilité au Moyen-Orient, notamment dans la région du Golfe, le détroit d’Ormuz, la bande de Gaza, la Cisjordanie et le sud du Liban.

Il a déclaré que ces événements avaient entraîné de lourdes pertes humaines, entravé les opérations humanitaires, perturbé le commerce et l’approvisionnement énergétique, exacerbé l’instabilité régionale et compromis la mise en œuvre de la résolution 2803 du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les perspectives de négociations entre les États-Unis et l’Iran.

Nguyên Hai Luu a souligné que les civils et les infrastructures civiles essentielles devaient être protégés en toutes circonstances, et que la sécurité et la liberté de navigation et de survol devaient être garanties conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Il s’est félicité de la reprise des négociations entre les États-Unis et l’Iran visant à résoudre les différends et à mettre fin au conflit, et a salué les efforts déployés par le Pakistan, le Qatar, Oman, la Turquie, la Suisse et les autres médiateurs pour maintenir les canaux de communication et faire progresser le processus de négociation.

Le représentant vietnamien a appelé toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue, à engager un dialogue constructif et à mettre en œuvre les accords conclus de bonne foi.

Présidée par la République démocratique du Congo, en sa qualité de présidente du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mois de juillet, la réunion sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, a rassemblé des représentants de plus de 60 États membres de l’ONU, ainsi que de hauts responsables onusiens.

Les participants ont exprimé leur inquiétude quant au fait que, malgré des signes d’apaisement des tensions régionales, le risque d’une nouvelle escalade demeure, tandis que la situation à Gaza et en Cisjordanie continue de compromettre sérieusement les perspectives de mise en œuvre de la solution à deux États.

Ils ont appelé au maintien des accords de cessez-le-feu, à la garantie d’un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave, à la protection des civils et des infrastructures civiles, et à l’intensification des efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit et faire progresser un règlement politique durable.

VNA/CVN