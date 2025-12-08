La Jordanie et l'UE réaffirment leur soutien à la solution à deux États pour la Palestine

Le roi Abdallah II de Jordanie et la haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité Kaja Kallas, en visite en Jordanie, ont réaffirmé dimanche que la solution à deux États pour le problème palestinien était la seule fondation possible pour bâtir une paix juste et durable, selon un communiqué de la Cour royale.

>> L'Australie va reconnaître l'État de Palestine

>> Gaza : un million de femmes et de filles menacées de famine

>> État de Palestine : la rédaction de la Constitution en voie d'achèvement

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les deux dirigeants ont discuté dimanche 7 décembre de l'évolution de la situation régionale, et ont souligné la nécessité d'instaurer un calme durable et de préserver la souveraineté des États de la région, selon le communiqué.

Au cours de la rencontre, le roi Abdallah a insisté sur la nécessité de respecter l'accord visant à mettre fin à la guerre à Gaza, de continuer à acheminer de l'aide humanitaire et de mettre immédiatement fin aux mesures unilatérales contre les Palestiniens de Cisjordanie.

Les deux parties ont également évoqué les moyens de renforcer leur coopération économique, notamment par le biais du sommet Jordanie - UE qui se tiendra à Amman en janvier 2026 et du forum économique conjoint prévu l'année prochaine, un forum auquel participeront des investisseurs des deux régions.

Mme Kallas a souligné la détermination de l'UE à renforcer son partenariat avec la Jordanie, et a salué le rôle clé du royaume dans le maintien à la stabilité régionale.

Xinhua/VNA/CVN