Le président iranien réaffirme sa position sur les droits nucléaires

Le président iranien Massoud Pezechkian a déclaré dimanche 19 avril que les États-Unis n'avaient aucune justification de priver l'Iran de ses droits nucléaires légitimes, a rapporté l'Agence de presse des étudiants iraniens.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Pezechkian a qualifié d'irrationnelle l'affirmation du président américain Donald Trump selon laquelle l'Iran ne devrait pas exercer ses droits nucléaires, ajoutant que Washington n'avait pas expliqué "quel crime" l'Iran avait commis.

Il a également déclaré que l'Iran s'efforçait de mettre fin au conflit "avec dignité".

Xinhua/VNA/CVN