Le président iranien réaffirme sa position sur les droits nucléaires

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|Le président iranien Massoud Pezeshkian participe à une conférence de presse à Téhéran, en Iran, le 16 septembre 2024.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
M. Pezechkian a qualifié d'irrationnelle l'affirmation du président américain Donald Trump selon laquelle l'Iran ne devrait pas exercer ses droits nucléaires, ajoutant que Washington n'avait pas expliqué "quel crime" l'Iran avait commis.
Il a également déclaré que l'Iran s'efforçait de mettre fin au conflit "avec dignité".
Xinhua/VNA/CVN