Les jeunes vietnamiens et chinois cultivent l’amitié traditionnelle entre leur pays

Photo: VNA

Dô Van Chiên s’est réjoui du développement vigoureux de l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine, notamment après la visite d’État en Chine du secrétaire général du PCV et président vietnamien Tô Lâm en août 2024 et la troisième visite d’État au Vietnam du secrétaire du Parti communiste chinoise (PCC) et président chinois Xi Jinping, en décembre 2023 et sa quatrième visite d’État du Vietnam les 14 et 15 avril 2025.

2025 marquant le 75e anniversaire des relations diplomatique Vietnam - Chine et le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, Dô Van Chiên a exprimé sa gratitude envers le PCC, l’État et le peuple chinois pour leur attention, leur aide et leur coopération accordé au Vietnam pendant les années de guerre.

Appréciant les résultats de la 24e rencontre d’amitié entre les jeunes Vietnam - Chine, Dô Van Chiên a affirmé que le Front de la Patrie du Vietnam accorderait de meilleures conditions pour les jeunes des deux pays à mettre en œuvre pleinement des contenus conclus lors de leur 24e rencontre. Il a proposé aux jeunes générations des deux pays de promouvoir leur amitié et de multiplier des activités d’échanges.

Selon le responsable vietnamien, les deux pays sont confrontés à un monde en pleine mutation. Au cours de cette visite, les leaders Tô Lâm et Xi Jinping discuteront des perceptions de haut niveau sur les situations mondiale, régionale et nationale. Sur la base de ces perceptions communes, les jeunes des deux pays devraient devenir les pionniers dans la mise en œuvre de grandes politiques de coopération afin que chaque pays puisse surmonter les circonstances difficiles et se développer, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, A Dong a affirmé que les deux hauts dirigeants attachaient une grande importance au rôle des échanges d’amitié entre les jeunes des deux pays et que leur 24e rencontre constituait une étape concrète dans la concrétisation de leurs visions communes.

Il a salué les réalisations du Vietnam sous la direction du PCV ayant à sa tête le secrétaire général Tô Lâm, compte tenu de la prospérité économique du pays, de la stabilité sociale et du dynamisme de sa jeunesse.

Revenant sur les résultats de la 24e rencontre d’amitié entre les jeunes Vietnam - Chine, A Dong a indiqué que les délégations de jeunes vietnamiennes et chinoises avaient tenu un forum et convenu de renforcer l’amitié traditionnelle bilatérale, de promouvoir le rôle de la jeunesse dans les efforts de modernisation de chaque pays et de travailler ensemble à la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine.

VNA/CVN