ASEAN : garantir la sécurité globale pour une communauté centrée sur les personnes

La séance plénière a discuté de l'approche globale de l'ASEAN pour assurer la sécurité régionale, proposé des orientations pour aider l'ASEAN à contribuer plus efficacement à la résolution des défis mondiaux, affirmer son rôle et ses contributions positives à la paix et à la sécurité de la région et du monde.

Prenant la parole, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a affirmé que la sécurité était toujours une question importante pour l'ASEAN. Le sécurité, pour l’ASEAN, englobe de nombreux domaines tels que la politique, la défense, l’économie, la société, l’environnement… Chaque domaine est tout aussi important et la garantie de la sécurité doit être le plus global.

Partageant les orientations que l'ASEAN peut utiliser pour surmonter les défis, Mme Retno Marsudi a déclaré que l'ASEAN continueraient à jouer un rôle de pionnier dans la promotion des changements dans la région indo-pacifique et dans la coopération régionale. Il faut bâtir une communauté de l’ASEAN forte et puissante et continuer à maintenir sa centralité pour répondre aux défis.

La ministre a également souligné la nécessité de se conformer au droit international et de mettre en œuvre le droit international de manière cohérente. Elle a souligné que l'ASEAN devrait prêter attention à la gouvernance numérique et améliorer les compétences numériques des citoyens dans la nouvelle ère.

Dans un message vidéo, la présidente du Sénat australien, Sue Lines, a reconnu l'initiative du Vietnam de créer un nouveau Forum, un terrain de jeu pour discuter des questions importantes qui façonnent l'avenir de l'ASEAN. Selon Mme Sue Lines, 2024 marque le 50e anniversaire du partenaire de dialogue Australie-ASEAN. Aujourd'hui, les relations entre l'Australie et l'ASEAN reposent non seulement sur la proximité géographique, mais également sur les 50 ans de coopération, de respect, de partenariat et de confiance et sont consolidées par un partenariat stratégique intégral entre les deux parties.

Également dans le message vidéo adressé au Forum, le Dr S. Jaishankar, ministre indien des Affaires étrangères, a déclaré que les relations ASEAN-Inde avaient été nourries pour devenir les relations de partenariat stratégique intégral basées sur des valeurs et des points de vue similaires.

Il a affirmé que l'ASEAN occupait une position centrale dans la politique indienne de "Regard vers l'Est" (Look East policy) et constituait un pilier important de la politique globale de New Delhi envers la région indo-pacifique.

Soulignant la détermination de l'ASEAN à maintenir la paix, la stabilité et la prospérité de la région, le ministre indien des Affaires étrangères a souligné le rôle de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) pour les activités en mer. Il a déclaré que l'Inde et l'ASEAN visaient une chaîne d'approvisionnement diversifiée, sûre, transparente et résiliente.

Dans son message vidéo, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a souligné que l'ASEAN jouait un rôle important dans les problèmes que les pays de la région ne peuvent résoudre seuls. Les pays de l’ASEAN doivent converger pour promouvoir la transformation numérique et la transformation de l’énergie verte.

Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN, placé sous le thème "Vers une croissance rapide et durable d’une communauté ASEAN centrée sur les personnes" (Toward fast and sustainable growth of a people-centered ASEAN Community), est une initiative du Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh.

Le Forum est une nouvelle idée du Vietnam avec le désir de créer un forum commun pour les pays membres de l'ASEAN ainsi que ses partenaires et amis et ses peuples de contribuer à promouvoir et façonner la voie de développement de l'ASEAN.

