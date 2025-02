Malaisie : soutien financier pour promouvoir l'adhésion du Timor-Leste à l'ASEAN

Photo : CTV/CVN

S'exprimant devant le Parlement jeudi 6 février, le ministre malaisien des Affaires étrangères, Seri Mohamad Hasan, a confirmé que ce pays dirigerait les efforts visant à simplifier la voie d'entrée du Timor-Leste dans l'ASEAN. Cela comprend la garantie de la participation du Timor-Leste à 88 instruments juridiques et accords de l’ASEAN, dont 69 accords dans le cadre de la Communauté économique de l’ASEAN (AEC), 13 accords dans le cadre de la Communauté politique et de sécurité de l’ASEAN (APSC) et 6 accords dans le cadre de la Communauté socioculturelle de l’ASEAN (ASCC).

Le Timor-Leste a lancé sa candidature pour rejoindre l’ASEAN en 2011 et l’association a aidé le pays à répondre aux conditions d’adhésion. Lors des 40e et 41e Sommets de l'ASEAN en novembre 2022, les dirigeants de l'ASEAN ont convenu en principe d'accepter le Timor-Leste comme 11e membre de l'association à condition que le pays réponde aux critères de la feuille de route pour l'adhésion à part entière.

VNA/CVN