Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien et son homologue lao Sonexay Siphandone ont coprésidé le 23 avril à Hanoï une table ronde dans le cadre du Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2024 (ASEAN Future Forum 2024 - AFF 2024). Consacrée à l’ère numérique, cet événement a réuni des représentants de plusieurs pays membres de l’ASEAN, de partenaires, d’associations et entreprises…

Lors de l’événement, le chef du gouvernement vietnamien a indiqué que parallèlement à la transition verte, la transformation numérique devenait une tendance inévitable, un nouveau moteur de croissance pour un développement rapide et durable, pour un avenir prospère de l'ASEAN, de la région et du monde.

Dans son Plan directeur numérique 2025, l’ASEAN adopte une approche stratégique globale pour promouvoir une transformation numérique intégrale, la considérant comme un moteur clé d'un développement économique inclusif et durable.

Selon le Premier ministre vietnamien, le développement de l’économie numérique de l'ASEAN est motivé par plusieurs facteurs favorables, notamment une situation géostratégique et géoéconomique importante, un grand marché de consommation, une structure de population jeune avec une classe moyenne en croissance, une reprise économique rapide, un vaste réseau de coopération économique, un écosystème d’économie numérique en forte croissance.

Le Vietnam souhaite que le milieu des affaires, les investisseurs et les partenaires de l'ASEAN renforcent leur coopération et soutiennent la promotion des domaines prioritaires au service du développement de l'économie numérique, a déclaré Pham Minh Chinh.

Photo : VNA/CVN

Pour faire de l’ASEAN un modèle en matière de transformation numérique, le dirigeant vietnamien a proposé de promouvoir un accès égal à la transformation numérique et à l'économie numérique selon le principe "bénéfices harmonieux, risques partagés", ainsi qu’une approche globale dans le développement de l'économie numérique de l'ASEAN.

Il a également proposé aux parties de renforcer leurs aides financières et leur coopération dans le transfert de technologies et la formation de ressources humaines au service de l’économie numérique pour que l’ASEAN en général et le Vietnam en particulier puissent s’intégrer plus profondément à des cadres, mécanismes, chaînes d’approvisionnement en matière numérique dans la région et dans le monde.

De son côté, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a insisté sur la nécessité d’une coopération plus étroite entre les parties, dont les entreprises, le secteur privé, le gouvernement, pour tirer le meilleur parti des avantages des technologies numériques tout en surmontant les défis. Il a souligné qu’en tant que président de l'ASEAN en 2024, le Laos promouvait la construction du gouvernement électronique, le développement de l'économie et de la société numériques.

VNA/CVN