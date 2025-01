Le Vietnam participe à la réunion restreinte des ministres des AE de l'ASEAN en Malaisie

>> Promouvoir une ASEAN intégrée, inclusive et durable

>> Rencontre des chefs des diplomaties vietnamienne et singapourienne

L'événement, première activité sous la présidence de la Malaisie, a réuni les ministres des Affaires étrangères (AE) des pays membres de l'ASEAN, le secrétaire général de l'ASEAN et le ministre des Affaires étrangères du Timor-Leste en tant qu'observateur. La délégation vietnamienne, dirigée par le vice-Premier ministre et ministre des AE, Bùi Thanh Son, a apporté des contributions importantes.

Dans son discours, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a salué les réalisations obtenues par l'ASEAN en 2024 sous la présidence du Laos et affirmé que le Vietnam collaborera étroitement avec la Malaisie pour mettre en œuvre les tâches et initiatives de 2025. Il a souligné l'importance de l'unité au sein de l'ASEAN et du rôle central de l’organisation dans un contexte mondial en mutation.

Bùi Thanh Son a souligné l'importance de maintenir la solidarité et l'unité au sein de l'ASEAN tout en renforçant son rôle central. Il a affirmé que, dans son rôle de coordinateur des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande et ASEAN - Royaume-Uni pour la période 2024-2027, le Vietnam continuerait de contribuer de manière proactive et active à approfondir la coopération entre les deux parties dans les années à venir.

En ce qui concerne les questions internationales et régionales, Bùi Thanh Son a exprimé l'espoir de voir la situation au Myanmar se stabiliser rapidement. Il a également réitéré la volonté du Vietnam de collaborer avec la présidence de l'ASEAN 2025 et l'envoyé spécial pour mettre en œuvre le Consensus en cinq points (5PC) ainsi que les décisions des dirigeants de haut niveau concernant la question du Myanmar.

Photo : VNA/CVN

En outre, il a affirmé l'importance de maintenir la solidarité et la position de principe de l'ASEAN, l'engagement du Vietnam à mettre en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à promouvoir les négociations sur un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, visant à faire de la Mer Orientale une mer de paix, de coopération et de développement durable.

À cette occasion, le Vietnam a annoncé l'organisation du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2025 à Hanoï du 25 au 26 février 2025.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la réunion, Bùi Thanh Son a rencontré le ministre malaisien des AE, Mohamad Bin Haji, au cours duquel les deux ministres se sont engagés à promouvoir les initiatives approuvées par les dirigeants des deux pays, à élaborer un nouveau Plan d'action et à organiser prochainement la 8e réunion du Comité mixte Vietnam - Malaisie au niveau ministériel en Malaisie.

Avec des priorités sur la transition énergétique et la transformation numérique, la Malaisie considère le Vietnam comme un partenaire clé, a déclaré Mohamad Bin Haji, réaffirmant l'engagement du pays à favoriser une coopération bilatérale étroite pour obtenir des résultats concrets et substantiels.

En outre, le vice-Premier ministre et ministre des AE, Bùi Thanh Son, a également eu des rencontres bilatérales avec les ministres des AE du Laos, de l'Indonésie et de Singapour, etc.

VNA/CVN