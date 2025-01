Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN

Promouvoir une ASEAN intégrée, inclusive et durable

Dimanche 19 janvier, une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM) se tiendra à Langkawi, en Malaisie. Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, dirigera une délégation vietnamienne pour participer à cette réunion.

Photo : VNA/CVN

Il est prévu que la Malaisie présentera les domaines prioritaires et les objectifs sous le thème "Inclusivity and Sustainability" (Inclusivité et Durabilité).

Les participants discuteront également des orientations stratégiques de l'ASEAN, des efforts pour consolider la Communauté de l’ASEAN et de ses relations extérieures.

Par ailleurs, les ministres des Affaires étrangères échangeront leurs points de vue sur les questions régionales et internationales, dont la crise au Myanmar.

Selon le ministre malaisien des Affaires étrangères, Dato' Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan, les discussions et accords conclus lors de cette réunion seront présentés aux sommets de l'ASEAN, auxquels participeront les chefs d'État des pays membres, prévus pour mai et octobre. Il a souligné que les résultats de la réunion du 19 janvier façonneraient les priorités de l’agenda pour l’année de la présidence malaisienne de l'ASEAN en 2025.

VNA/CVN