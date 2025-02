Thaïlande : les dépenses pour la Saint-Valentin devraient augmenter de 7,2%

>> Cinq lieux de balade idéaux à Dà Lat pour la Saint-Valentin

>> Des cadeaux originaux pour la Saint-Valentin

>> Des idées cadeaux pour la Saint-Valentin

>> Les détaillants vietnamiens lancent des programme promotionnel pour la Saint-Valentin

>> Le marché de la Saint-Valentin en effervescence

Photo : Dô Sinh/VNA/CVN

L’enquête révèle que les dépenses pour Makha Bucha devraient augmenter de 2,8% par rapport à l’année précédente, atteignant 2,5 milliards de bahts. Il s’agit du montant le plus élevé depuis quatre ans, bien qu'il reste inférieur aux dépenses du Nouvel An lunaire, notamment parce que Makha Bucha tombe cette année en milieu de semaine et ne constitue pas un long week-end férié comme l’an dernier.

En moyenne, chaque individu devrait dépenser 1.590 bahts pour cette célébration.

Concernant la Saint-Valentin, l’UTCC prévoit une hausse des dépenses de 7,2%, atteignant 2,7 milliards de bahts. En matière de dépenses pour leurs proches, les personnes de la génération X sont en tête, avec 1.669 bahts dépensés en moyenne, tandis que les générations Y et Z devraient consacrer respectivement 1.238 bahts et 617 bahts.

Les cinq secteurs qui bénéficieront le plus de ces célébrations sont : les boutiques de cadeaux et de fleurs, les restaurants et cafés, les hôtels et hébergements, les détaillants de vins et de boissons, ainsi que les magasins de chocolat et de desserts.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le montant total des dépenses pour ces deux fêtes devrait stimuler le PIB de 0,025% à 0,045%, selon Thanavat, président de l’UTCC. Il souligne cependant que, malgré cette augmentation des dépenses, les Thaïlandais restent prudents en raison de la hausse des prix des produits.

D'après l’étude, les mesures de relance gouvernementales n’ont pas encore suffi à renforcer la confiance du public dans une reprise économique durable. Cependant, les entreprises affichent une vision plus optimiste, estimant que l’économie se redresse grâce aux revenus générés par les festivals précédents.

L’UTCC reste convaincue que l’économie thaïlandaise continuera de croître au premier semestre 2025, avec une amélioration progressive au cours des deux premiers trimestres.

VNA/CVN