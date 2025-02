Le Vietnam participe à la 14e réunion des vice-ministres de la Défense ASEAN -Japon

S'exprimant lors de la réunion, Hoàng Xuân Chiên a hautement apprécié les contributions positives des pays, en particulier du Japon, dans les efforts visant à promouvoir la coopération en matière de défense avec l'ASEAN.

Il a souligné la nécessité de maintenir le dialogue et la consultation de haut niveau dans le cadre de mécanismes tels que la réunion informelle des ministres de la Défense ASEAN - Japon et la réunion des vice-ministres de la Défense ASEAN - Japon ainsi que des activités d’échanges de délégations et de partages d’informations, des conférences ; de continuer à coordonner étroitement lors des mécanismes régionaux et internationaux pour assurer la paix et la stabilité, en particulier la sécurité et la sûreté de la navigation et du survol en Mer Orientale, résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, continuer à rechercher et à élargir la forme et le contenu de la coopération spécifique et pratique dans les piliers tels que l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe, le maintien de la paix, le règlement des conséquences de la guerre, le développement de haute technologie, la coopération en matière de formation…

Le même jour, Hoàng Xuân Chiên a eu des rencontres bilatérales avec les chefs des délégations de Malaisie, de Thaïlande, du Laos et du Cambodge.

Lors de la rencontre avec le secrétaire général de la Défense malaisienne, Datuk Lokman Hakim bin Ali, les deux parties ont estimé que la coopération en matière de défense avait obtenu de nombreux résultats positifs dans divers domaines. En particulier, les Marines des deux pays ont régulièrement effectué des visites mutuelles. Les deux parties ont activement coordonné leurs consultations et se sont soutenues mutuellement lors des forums multilatéraux.

Lors de la rencontre avec le secrétaire permanent du ministère thaïlandais de la Défense, le général Sanitchanog, les deux parties ont hautement apprécié les résultats de la coopération pratique et efficace entre les deux ministères, notamment les échanges de délégations, les consultations et les dialogues, la coopération militaire. Elles ont salué la signature du protocole d'accord sur la coopération en matière d'application du droit maritime entre les Garde-côtes vietnamiens et le Centre de commandement maritime thaïlandais (août 2024).

Les deux généraux ont convenu de renforcer la coopération entre les branches et services militaires, notamment entre les forces de maintien de l’ordre maritime des deux pays ; de promouvoir la coopération dans les domaines de l'industrie de défense, de la logistique, de la médecine militaire, de la recherche et du sauvetage ; de partager des expériences sur le rôle de l'armée dans la prévention et le contrôle des maladies, la gestion des frontières, etc.

Lors de la rencontre avec le chef du Bureau du ministère laode la Défense, le général de brigade Somphone Mittaphone, Hoàng Xuân Chiên a suggéré que les deux parties continuent de promouvoir la coopération en matière de défense, de maintenir la réunion annuelle entre les trois ministres de la Défense et l'exercice conjoint entre les trois armées Vietnam - Laos - Cambodge au Laos ; d’améliorer la qualité de la formation des ressources humaines ; d’organiser une conférence sur la formation des étudiants militaires des deux pays au Vietnam.

Les deux parties ont convenu d'organiser au Laos le 5e Dialogue sur les politiques de défense Vietnam - Laos, parallèlement à l'organisation d'un échange entre jeunes officiers des deux pays.

Lors de la rencontre avec le général Nem Sowat, directeur général du Département général des politiques et des relations extérieures du ministère de la Défense du Cambodge, les deux parties ont hautement apprécié la coopération bilatérale en matière de défense et ont convenu de coordonner étroitement et de mettre en œuvre efficacement le contenu de la coopération en la matière dans les temps à venir, dont l'organisation du deuxième échange d'amitié sur la défense des frontières Vietnam - Cambodge.

Les deux parties ont également convenu de continuer à maintenir des consultations et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux dont les deux parties sont membres.

