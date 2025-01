La PM thaïlandaise appelle à la coopération de l'ASEAN contre les escroqueries en ligne

La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra a appelé à une collaboration plus forte au sein de l'ASEAN pour lutter contre les escroqueries en ligne, s'attaquer à la désinformation et promouvoir une utilisation éthique de l'intelligence artificielle (IA).

Photo : Getty Images/VNA/CVN

S'exprimant à l'ouverture de la 5e réunion des ministres du numérique de l'ASEAN (ADGMIN) à Bangkok le 16 janvier, elle a souligné la nécessité pour les membres des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) de travailler ensemble pour construire une économie numérique durable qui profite à tous les secteurs, tout en s'unissant contre la menace croissante de la fraude en ligne.

Le Premier ministre a accueilli les représentants des États membres de l'ASEAN en Thaïlande et a souligné l'importance de la collaboration dans le développement d'une économie numérique sûre, durable et inclusive pour la région.

Elle a noté que le début d'une nouvelle année offre une excellente occasion aux membres de l'ASEAN d'échanger des points de vue et des expériences.

À cette occasion, la Première ministre a souligné trois rôles clés dans la construction de l’avenir numérique de la région ASEAN.

Le premier est la lutte contre les escroqueries en ligne. La Première ministre s’est dite préoccupée par la menace croissante des escroqueries en ligne, qui représentent de graves risques pour le public. La résolution de ce problème nécessite une coopération régionale pour garantir la sécurité numérique et rétablir la confiance du public dans l’espace en ligne.

Le deuxième est la lutte contre la désinformation. La Première ministre a reconnu les défis posés par les fausses nouvelles et la désinformation, qui sapent la confiance de la société. Elle a proposé que l’ASEAN renforce les mécanismes de surveillance et de contrôle des informations en ligne tout en soulignant l’importance de promouvoir l’alphabétisation numérique auprès du public. Cela permettra aux individus d’utiliser Internet de manière sûre et responsable.

Le troisième est l’exploitation de l’intelligence artificielle (IA). La Première ministre a exhorté l’ASEAN à adopter la technologie de l’IA de manière inclusive et responsable, en veillant à ce que son potentiel soit pleinement exploité au profit de la région.

La réunion a souligné l’engagement de la Thaïlande à favoriser la collaboration régionale en matière d’innovation numérique, de sécurité et d’inclusion, dans le but de construire un avenir numérique plus sûr et plus prospère pour l’ASEAN.

