Le Vietnam participe activement à la réunion des ministres des Affaires étrangères

La délégation vietnamienne, conduite par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, a participé activement à cette réunion et y a apporté des contributions significatives, a déclaré le vice-ministre Dô Hung Viêt, également chef de la délégation vietnamienne des hauts officiels chargés des affaires de l’ASEAN (SOM ASEAN), à la presse.

Photo : VNA/CVN

Premièrement, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a réaffirmé le ferme soutien du Vietnam à la présidence malaisienne de l’ASEAN 2025 et à son thème 2025. Il a également réitéré l'engagement du Vietnam à travailler en étroite coordination avec les autres pays membres pour mettre en œuvre efficacement les priorités définies. Il a présenté de nombreuses idées et propositions importantes sur la construction de la Communauté de l'ASEAN, en se concentrant sur trois axes principaux : renforcer l'intégration économique régionale pour maintenir la croissance et la prospérité de la région, exploiter efficacement le potentiel des nouvelles technologies afin de stimuler davantage la croissance et promouvoir une Communauté de l’ASEAN inclusive.

Deuxièmement, concernant la coopération entre l'ASEAN et ses partenaires, Bùi Thanh Son a évoqué les opportunités et les avantages, tout en abordant les défis auxquels l'ASEAN est confrontée en attirant une attention croissante de la part des partenaires extérieurs.

Troisièmement, le chef de la diplomatie vietnamienne a présenté des propositions concrètes sur des questions internationales et régionales d’intérêt commun. En ce qui concerne la Mer Orientale, le Vietnam a réaffirmé l'importance de maintenir la solidarité et la position de principe de l'ASEAN, tout en appelant les pays à persévérer dans la coopération pour mettre en œuvre de façon complète et efficace la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), promouvoir des négociations efficaces et substantielles sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC), conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Le Vietnam est prêt à coopérer avec le président de l'ASEAN 2025 et son envoyé spécial sur la question du Myanmar. Certaines propositions spécifiques pour améliorer l'efficacité de la mise en œuvre du Consensus en 5 points (5PC) de l'ASEAN ont été présentées.

Le vice-ministre Dô Hung Viêt a également salué le succès de la réunion sous la présidence de la Malaisie, pays qui assume cette année la présidence tournante de l'ASEAN. Selon lui, la réunion a permis de définir des orientations, des axes prioritaires et des initiatives à mettre en œuvre dans les piliers de coopération, conformément au thème "Inclusivité et Durabilité".

Cette réunion a posé les bases d'une coopération et d'un développement à long terme de l'ASEAN. Les priorités et initiatives pour 2025 visent non seulement à répondre aux besoins actuels de l'ASEAN, mais aussi à insuffler un nouvel élan et à renforcer la volonté de bâtir une communauté "innovante, résiliente, dynamique et centrée sur la population".

Enfin, la réunion a réaffirmé le message d'une ASEAN unie, jouant un rôle central dans un contexte mondial instable. Tous les pays participants ont souligné l'importance de maintenir la solidarité et de renforcer la centralité de l'ASEAN dans la promotion du dialogue et la coopération pour la paix, la stabilité et la prospérité commune dans la région.

VNA/CVN