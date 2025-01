La R. de Corée réaffirme son engagement envers une diplomatie axée sur l'ASEAN

Woo Won-shik a déclaré que la coopération entre la République de Corée et l'ASEAN a connu des progrès remarquables dans les échanges commerciaux et culturels depuis l'établissement des relations de dialogue en 1989.

Il a souligné la transformation du partenariat en un partenariat stratégique global en 2024 comme une étape importante dans leur histoire commune.

Il a déclaré que l'année 2025, l'Année du Serpent Vert, qui symbolise les nouveaux départs, la transformation sage et la croissance, marque le début d'une ère où les relations entre la République de Corée et l'ASEAN se développent et évoluent vers un avenir encore plus brillant.

Sur la base de leur partenariat renforcé, la République de Corée et l’ASEAN visent une coopération pratique et mutuellement bénéfique. L'Assemblée nationale de la République de Corée poursuivra son implication dans l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN pour favoriser la collaboration régionale, a ajouté le président.

Au nom des ambassadeurs des pays de l'ASEAN, l'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, a salué le déjeuner du Nouvel An et a suggéré des réunions régulières entre les dirigeants de l'AN sud-coréenne, les parlementaires et les ambassadeurs des pays de l'ASEAN pour mettre à jour les informations sur les politiques juridiques entre les parties. Ils renforceront non seulement la coopération entre les organes parlementaires des pays, mais contribueront également à promouvoir les échanges entre les agences centrales, les localités et les populations de la République de Corée et des pays de l'ASEAN.

VNA/CVN