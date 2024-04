Débat sur le développement rapide pour un avenir durable de l'ASEAN

>> Ouverture du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2024

>> Faire de l’ASEAN un modèle en matière de transformation numérique

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le secrétaire général de l'ASEAN

Dans son discours, le ministre vietnamien de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hùng, a affirmé que le Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2024, une initiative du Premier ministre Pham Minh Chinh, est une opportunité pour les pays et les parties concernées de discuter de l'avenir de la région, l'une des plus dynamiques au monde.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministre Nguyên Manh Hùng, un développement rapide doit être un développement numérique. Le développement durable doit être un développement vert. La transformation numérique et la transition verte seront les facteurs les plus importants lors de la prochaine décennie. À l’ère du numérique, discuter de l’avenir de l’ASEAN fait principalement référence à la transformation numérique, vers une ASEAN numérisée.

L’avenir de l’ASEAN est un avenir numérique, a indiqué le ministre Nguyên Manh Hùng, soulignant la nécessité d’avoir une nouvelle institution numérique, une nouvelle infrastructure numérique et de nouvelles ressources humaines numériques.

Il a déclaré que les pays de la région ont besoin d’un nouveau cadre juridique pour garantir la légitimité des entreprises numériques et le respect de la loi, et développer de nouvelles ressources humaines numériques...

Le Vietnam a de nombreuses initiatives pour fournir des compétences numériques essentielles aux habitants, a dit le ministre Nguyên Manh Hùng, soulignant que l'avenir de l'ASEAN est une ASEAN numérique. Et pour la construire, il reste encore un long chemin à parcourir.

Afin de développer un avenir durable pour l'ASEAN, le deuxième ministre des Affaires étrangères du Brunei, Erywan Yusof, a suggéré à l'ASEAN de continuer à se concentrer sur le maintien de la paix, de la sécurité, de la confiance et de la compréhension mutuelles. Dans le même temps, il est nécessaire de continuer à promouvoir la coopération et le dialogue entre ses membres et avec ses partenaires.

En outre, l’ASEAN doit élaborer des lignes directrices et promouvoir des technologies telles que l’IA.

Photo : VNA/CVN

Le Professeur Tetsuya Watanabe, président de l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA - Economic Research Institute for ASEAN and East Asia), a estimé que l'ASEAN avait obtenu de grands succès dans le maintien de la paix, la promotion du développement économique et la construction d'une communauté culturellement diversifiée. Ces réalisations sont le résultat de nombreux facteurs, notamment la coopération et le consensus, le réalisme, l’ouverture et l’intégration, la diversité culturelle.

Le succès de l'ASEAN est une leçon précieuse pour d'autres régions du monde en matière de consolidation de la paix, de stabilité et de développement. Pour continuer à réussir à l’avenir, l’ASEAN doit continuer à renforcer la solidarité, accroître la coopération et l’innovation.

Les participants ont également discuté de modèles et initiatives de gouvernance potentiels qui permettraient aux États membres de l'ASEAN de surmonter les incertitudes économiques et les complexités géostratégiques pour aller de l'avant avec une croissance économique durable et une prospérité dans l'ère post-pandémique.

VNA/CVN