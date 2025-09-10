Le film d’animation Buffalo Kids en projection au Vietnam

Le film d’animation Buffalo Kids (Bô ba suu nhi dai nao mo vàng) sortira dans les salles vietnamiennes le 12 septembre. L’œuvre est développée à partir de Strings (2024), court-métrage entré dans le Guinness World Records comme le plus récompensé de l’histoire.

L'affiche et la bande-annonce, dévoilées le 9 septembre, annoncent un film d'animation plein de couleurs. L'histoire suit Tom (surnommé Thom, l'ananas en vietnamien) et Mary (Dâu Tây, la fraise), des orphelins irlandais qui partent pour New York à la recherche de leur famille. Ne parvenant pas à retrouver leur unique parent, ils montent à bord d'un train transcontinental pour la Californie, espérant y trouver leur oncle Niall (Cà Chua, la tomate). En chemin, ils se lient d'amitié avec Nick (Quýt, la mandarine) et traversent des décors variés : ports animés, vastes plaines, déserts arides et mines d'or.

Dans un camp minier, Tom et Mary se retrouvent confrontés à de redoutables adversaires. Pour sauver leurs amis, ils doivent faire preuve d'intelligence et de solidarité. Le thème central du film est leur quête d'un véritable foyer. Pour le public vietnamien, les personnages sont renommés avec des surnoms inspirés de fruits, rendant l'histoire plus accessible et amusante.

Réalisé par le cinéaste espagnol Pedro Solís García, le long-métrage s’inspire de son court Strings, qui évoquait la relation de sa fille avec son frère atteint de paralysie cérébrale. Le producteur Jordi Gasull souligne que le véritable « trésor » n’est pas l’or, mais l’appartenance à une famille.

Le film d'animation Buffalo Kids entend séduire un large public au Vietnam grâce à son mélange d'émotion, de visuels éclatants et de thèmes universels tels que la résilience, la compassion et la solidarité.

VNA/CVN