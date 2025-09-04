Doraemon fête 45 ans de cinéma avec une collection de figurines au Vietnam

Doraemon accompagne l'enfance de millions de personnes depuis plus d’un demi-siècle. À l'occasion du 45 e anniversaire de la sortie du premier film d'animation, une collection limitée de figurines retraçant 44 aventures du célèbre chat bleu vient d'être lancée au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Cette collection réunit 44 modèles, chacun lié à un long-métrage sorti entre 1980 et 2025. Des voyages à l'époque des dinosaures aux explorations de fresques mystérieuses, chaque film a ouvert une porte vers un univers empli d'humour, d'émotion et de valeurs humaines. Chaque figurine devient ainsi un fragment de mémoire, un objet tangible permettant aux fans de renouer avec leur enfance.

Depuis 45 ans, Doraemon, le chat-robot venu du futur, continue de nourrir l'imagination de générations entières. Les aventures de Nobita et de ses amis conservent intacte leur popularité et trouvent aujourd’hui une nouvelle vie à travers cette collection inédite, qui séduit aussi bien les adultes nostalgiques que les plus jeunes.

Partenaire de Doraemon au Vietnam depuis plus de 30 ans, la maison d'édition Kim Dông a choisi de dévoiler ce coffret le 3 septembre, date symbolique correspondant à l'anniversaire fictif de la naissance de Doraemon, fixée dans l'œuvre originale au 3 septembre 2112.

VNA/CVN