Blockchain Gallery : quand la technologie rencontre l’art à Hanoï

Le 9 septembre, l’Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques (Vietnam Blockchain Association - VBA), en coopération avec la société 1Matrix, a inauguré la Blockchain Gallery.

Photo : VNA/CVN

La Blockchain Gallery est un lieu où la technologie rencontre l’art, où l’histoire de la blockchain, du bitcoin et des actifs numériques est revisitée à travers une approche créative. Les étapes de développement de la blockchain y sont retracées par des œuvres picturales combinant peinture à l’huile et intelligence artificielle, réalisées par de jeunes artistes.

C’est la première fois au Vietnam que le public peut découvrir une exposition entièrement dédiée à la blockchain et aux actifs numériques.

En parallèle, la VBA présente une statue de Satoshi, la cinquième au monde, symbole de la culture décentralisée et de l’esprit d’innovation. Avant le Vietnam, la Hongrie, la Suisse, le Salvador et le Japon ont déjà installé des statues de Satoshi.

La statue de Satoshi au Vietnam est une version "disparaissante", qui offre un effet visuel unique lorsque l’on change d’angle de vue, rappelant la disparition de Satoshi Nakamoto après avoir créé le réseau bitcoin et en avoir confié la gouvernance à la communauté mondiale.

Selon Phan Duc Trung, président de la VBA, également président de la société 1Matrix, la première Blockchain Gallery et la statue de Satoshi au Vietnam sont installées au siège de la société 1Matrix (Times City - Hanoï), ouvertes au public chaque samedi. La VBA prévoit d’élargir ce modèle pour créer davantage d’espaces alliant culture et technologie, rapprochant ainsi la blockchain de la communauté.

Satoshi Nakamoto est le pseudonyme de la personne ou du groupe ayant créé le bitcoin et la blockchain. Il a publié un « livre blanc » en 2008, extrait le premier bloc de bitcoin en janvier 2009, puis cessé toute activité fin 2010, afin de garantir le caractère décentralisé du système.

À cette occasion, la VBA a également lancé le Club d’investissement en actifs numériques du Vietnam, poursuivant trois objectifs : la transparence dans l’investissement, l’éducation et le partage d’informations, ainsi que la mise en relation entre producteurs, investisseurs et autorités afin de bâtir un marché national sûr et fiable.

Cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre des Résolutions 57 NQ-TW et 68-NQ/TW du Bureau politique sur le développement scientifique et technologique, l’innovation, la transformation numérique et l’économie privée, contribuant à faire de la blockchain une technologie stratégique.

VNA/CVN