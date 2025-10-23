Photo Hanoi’25 : la biennale internationale de photographie qui fera vibrer Hanoï en novembre

La capitale vietnamienne s’apprête à s’animer avec Photo Hanoi’25, la biennale internationale de photographie du Vietnam, qui se tiendra du 1 er au 30 novembre. Le programme s'annonce riche avec une kyrielle d'événements : des expositions, séminaires, ateliers, visites artistiques, lancements d’ouvrages, projections et lectures de portfolios.

Photo : Quê Anh/CVN

Initiée par l’Institut français du Vietnam en 2021, la biennale revient cette année pour sa deuxième édition officielle. L’édition précédente, en 2023, avait attiré plus de 170.000 visiteurs, généré 200 articles de presse et enregistré plus de 5 millions d’interactions sur les réseaux sociaux.

"La biennale internationale de photographie Photo Hanoi'25 se tiendra du 1er au 30 novembre à travers toute la ville de Hanoï", a annoncé Bach Liên Huong, directrice du Service de la culture et des sports de Hanoï, lors de la conférence de presse sur la biennale internationale de la photographie Photo Hanoi’25, le 22 octobre à Hanoï.

L'événement est placé sous l'égide du Comité populaire de Hanoï et de l'ambassade de France au Vietnam, et co-organisé par l'Institut français du Vietnam et le Service de la culture et des sports de Hanoï, avec le soutien du Bureau de l'UNESCO à Hanoï et d'un large réseau de partenaires nationaux et internationaux.

Une kyrielle d'activités

Selon Bach Liên Huong, Photo Hanoi’25 proposera un vaste programme réparti sur plus de 20 lieux de la capitale, avec l’ambition de faire de Hanoï un carrefour créatif de la photographie en Asie, et une destination attractive pour les passionnés d’arts visuels, vietnamiens comme étrangers.

Photo : Quê Anh/CVN

"L’édition 2025 rassemblera plus de 170 artistes, photographes, curateurs et experts venus de 21 pays, en partenariat avec 25 institutions spécialisées. Durant un mois, le public pourra profiter de 22 expositions (individuelles et collectives) entièrement gratuites, ainsi que d’un programme riche de 29 événements parallèles : conférences, ateliers, visites artistiques, lancements de livres, projections et lectures de portfolios", a-t-elle précisé.

Les expositions sont organisées dans des institutions culturelles telles que la Galerie 45 Tràng Tiên ; le Centre d'information et d'exposition de Hanoï à 93 rue Dinh Tiên Hoàng ; le Centre culturel et artistique 22 Hàng Buôm ; le Centre d'information culturelle sur Hô Guom (Lac de l'épée restituée), 2 rue Lê Thai Tô … ainsi que dans des espaces culturels et galeries bien connus du public amateur d’art visuel comme l’Institut français du Vietnam, Japan Foundation, Long Bien Art Fair, Casa Italia…

Elles s’inviteront dans de nombreux espaces publics emblématiques comme le jardin Diên Hông, les rives du lac Hoàn Kiêm, le mur d’enceinte du Temple de la Littérature (Van Miêu - Quôc Tu Giam) ou la façade de l’ambassade de France.

"La Biennale Photo Hanoi est devenue un véritable point de contact international : de plus en plus d’artistes étrangers souhaitent y participer", a partagé Nguyên Minh Son, curateur du projet.

Un véritable festin visuel et créatif

Photo : BTC/CVN

Photo Hanoi’25 représente une opportunité exceptionnelle pour la communauté photographique vietnamienne de rencontrer et d’échanger avec des professionnels internationaux. L’événement crée un espace de dialogue, de partage d’expériences et de mise en réseau entre artistes, commissaires et publics.

Les ateliers, conférences et lectures de portfolios offriront un accompagnement concret aux jeunes photographes souhaitant construire leur parcours et affirmer leur identité artistique. L’événement leur permettra également de recevoir des retours directs de la part d’experts et de commissaires d’exposition, ouvrant la voie à de nouvelles collaborations transfrontalières.

Photo Hanoi '25 ne s'adresse pas uniquement aux professionnels du secteur : l'événement se veut aussi un véritable festin visuel, riche en couleurs et en émotions, ouvert à un large public, qu'il soit vietnamien ou international. Les expositions couvrent un large éventail de thématiques, allant de la mémoire historique aux paysages urbains, en passant par des enjeux globaux tels que le changement climatique ou la relation entre et la nature.

Les activités parallèles proposeront des expériences immersives : photographie artisanale, utilisation d’appareils anciens, initiation au procédé au collodion humide du XIXe siècle, ateliers de tirage lumen, ou création de livres photo faits main. Le public sera invité à devenir acteur du processus de création, redécouvrant la photographie comme un art vivant et participatif.

"Photo Hanoi’25 est une initiative collaborative majeure, fruit d’une synergie entre institutions, artistes et organisations du Vietnam et de l’étranger. Tous partagent la même ambition : rapprocher la photographie du grand public et célébrer sa diversité", a affirmé Bach Liên Huong.

Un projet international au rayonnement croissant

L’édition 2025 mettra en lumière le rôle clé des ambassades, délégations et instituts culturels étrangers présents au Vietnam, parmi lesquels la Délégation de l'Union européenne, les ambassades de France, d'Italie, d'Espagne, de Belgique, de Suisse, des Pays-Bas, d'Irlande, la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam (Belgique), la Japan Foundation (Japon), le British Council (Royaume-Uni), le Goethe-Institut (Allemagne), Casa Italia (Italie), ainsi que le Centre culturel tchèque. Ces institutions soutiennent la coopération artistique internationale et accompagnent les artistes participants.

Photo Hanoi’25 accueillera également des partenaires prestigieux tels que l’Institut français de Paris, Pro Helvetia, Magnum Photos, Photo Phnom Penh Festival ou La Station culturelle, à travers expositions, conférences et revues de portfolios.

"Conçu comme un projet collectif, décentralisé et ouvert, Photo Hanoi’25 dépasse le cadre traditionnel des galeries. Il introduit la photographie dans l’espace public, la rendant accessible à tous et ancrée dans la vie urbaine", a expliqué Éric Soulier, directeur de l’Institut français du Vietnam.

Il a espéré que Photo Hanoi s’imposerait bientôt parmi les grands festivals internationaux tels que les Rencontres d’Arles, Paris Photo ou Visa pour l’Image, tout en affirmant une identité propre, à la fois vietnamienne et universelle.

Hanoï, ville créative de l’UNESCO

Photo Hanoi ne se limite pas à un événement culturel : il constitue une vitrine stratégique pour promouvoir l’image culturelle et touristique de la capitale, tout en dynamisant les industries culturelles et créatives du Vietnam.

"Cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision de Hanoï, Ville créative de l’UNESCO, en diversifiant les formes d’expression artistique. La photographie, langage universel, devient un outil de dialogue interculturel, de mémoire collective et d’affirmation identitaire", a conclu Bach Liên Huong.

Quê Anh/CVN