Le Festival international des danses orientales Ahlan 2025 enflamme Hanoï

Le 6 e Festival international des danses orientales Ahlan 2025 a réuni 45 troupes vietnamiennes et internationales avec des centaines de danseurs et d’artistes de renom pour une semaine riche en couleurs, passion et émotion dans la capitale vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Organisé par la Compagnie de danse Baladi en collaboration avec le Comité olympique du Vietnam et l’Association des sports récréatifs et hybrides de Hanoï, le festival est le plus grand événement international annuel d’art et de danse.

Selon Thân Ngoc Hà Vân, vice-présidente de l’Association des sports récréatifs et hybrides de Hanoi et présidente du comité d’organisation, le festival est non seulement une plateforme artistique hautement professionnelle, mais aussi un événement d’échange culturel, sportif et touristique qui contribue à promouvoir le Vietnam comme une destination dynamique, attractive et culturellement riche.

Cette édition a proposé une série d’activités passionnantes, notamment des ateliers de danse intensifs animés par des maîtres de renommée mondiale et le concours international de danse Ahlan 2025 avec plus de 160 représentations en lice réparties en 35 catégories, des amateurs aux professionnels, sous l'oeil attentif du jury composé de Zoe Rong, Il Sey, Shadia, Callia, Guo Tian Tian, Robin Kim, Angella Kim, Mohamed Shahin, Aida Bogomolova, Yasmin Seo, Essa Wen, Lili et Qiu Gu.

L’un des temps forts a été le grand spectacle de gala, avec des performances de danseurs venus d’Égypte, des États-Unis, de Russie, d’Italie, de France, de République de Corée, de Chine, du Japon, de Taïwan (Chine), de Hong Kong (Chine), de Singapour, de Malaisie, de Thaïlande, ainsi que d’éminents danseurs vietnamiens, qui ont offert ensemble une série de performances captivantes.

Nous sommes très heureux d’assister aux activités sportives pour tous organisées par l’Association des sports récréatifs et hybrides de Hanoi, notamment ce Festival des danses orientales. Cet événement en dit long sur les activités des clubs et des centres de formation en danses orientales et en danses sportives récréatives de Hanoï et du Vietnam, s’est félicité le secrétaire du Comité olympique du Vietnam, Trân Van Manh qui a remis des prix aux lauréats.

L’organisation, la qualité et le professionnalisme de ce festival ont également été améliorés par rapport aux précédentes éditions, avec l’élargissement du nombre de sous-disciplines, a-t-il déclaré, ajoutant que cet événement contribuera au développement du mouvement sportif en général, et des danses sportives récréatives en particulier.

Après le festival, des artistes internationaux et vietnamiens profiteront d’une visite guidée de la baie de Ha Long à bord du navire de croisière Luna, une occasion de promouvoir davantage l’image du Vietnam et de sa population auprès de leurs amis internationaux.

VNA/CVN