Entrez dans la danse, ce week-end à Hanoï, avec K-pop dance cover

Le K-Pop Cover Dance Festival 2025 aura lieu ce week-end à Hanoï et proposera des prestations de certains des meilleurs danseurs et chanteurs.

La K-pop est devenue une véritable culture sud-coréenne qui séduit le monde entier, selon Choi Seung Jin, directeur du Centre culturel coréen au Vietnam.

"J’espère que le festival de cette année offrira une expérience enrichissante et divertissante à tous les fans de K-pop", a déclaré Choi.

Photo : BTC/CVN

Le soir du 19 juillet, les dix groupes de danse les plus talentueux de Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville auront l’occasion de montrer leur passion à travers des performances de K-pop dance cover.

Ils seront encadrés par le chorégraphe et danseur Yechan du 1Million Dance Studio, qui forme les meilleurs chanteurs et groupes coréens tels que Jay Park (All I Wanna Do), Sunmi (Gashina) et MAMAMOO (Gogobebe).

La chanteuse vietnamienne My Anh, l’un des talents émergents du pays, se produira. Elle a acquis une renommée internationale grâce à ses apparitions au Head in the Clouds Music & Arts Festival à Los Angeles (2021), au ASEAN-Korea Music Festival à Séoul (2022) et, plus récemment, au Vivid Sydney en Australie.

Le lendemain, les 13 jeunes chanteurs les plus talentueux de Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville dévoileront leurs talents sur la grande scène aux côtés de chanteurs vietnamiens célèbres tels que Lâm Bao Ngoc et CongB.

Le groupe le plus performant participera à la finale mondiale 2025 du K-pop Cover Dance Festival, organisée par le Shinmun Daily en septembre à Séoul.

Après le succès de l’édition 2024, qui a attiré des dizaines de milliers de visiteurs, le festival de cette année, organisé sur la rue piétonne Trân Nhân Tông, promet une expérience encore plus vibrante et immersive.

Les participants pourront profiter d’activités variées réparties sur plusieurs zones, notamment la décoration d’objets K-pop à la K-POP FANGIRL ZONE, la danse K-pop avec l’IA à la K-POP DANCE, l’expression libre de leurs talents de chanteurs, tel une idole, à la K-POP SING ALONG, et la découverte du tourisme coréen à la K-TRAVEL.

Le festival se tient chaque année au Vietnam depuis 2013. Après deux années d’interruption en raison du COVID-19, il est de retour, offrant aux amateurs de K-pop et aux touristes de la capitale une occasion unique de découvrir différents aspects de leur genre préféré.

VNA/CVN