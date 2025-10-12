Le tableau L'Oncle Hô lit la Déclaration d'indépendance inscrit au Guinness

Une cérémonie historique a eu lieu le 11 octobre à Hanoï, en présence du vice-Premier ministre Mai Van Chinh, pour la reconnaissance officielle par le Livre Guinness des Records du plus grand tableau en laque monolithique au monde : L'Oncle Hô lit la Déclaration d'indépendance de l'artiste Chu Nhât Quang.

Photo : VNA/CVN

Mai Thi Ngoc Oanh, vice-présidente permanente de l'Association des beaux-arts du Vietnam, a souligné le caractère exceptionnel de cette distinction. C'est la première fois qu'une œuvre d'art en laque vietnamienne, et même un tableau en laque tout court, est honorée par le Livre Guinness des Records. Au-delà de l'artiste et de l'association, c'est l'ensemble de la nation vietnamienne qui célèbre cette reconnaissance, affirmant ainsi la valeur esthétique et l'héritage culturel du pays sur la scène internationale.

La distinction attribuée à L’Oncle Hô lit la Déclaration d’indépendance ne tient pas seulement à sa taille record. Elle traduit également une reconnaissance profonde de l’art de la laque vietnamien, encourageant les artistes à poursuivre leurs efforts de création et à promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes dans le monde.

En immortalisant "L’Oncle Hô lisant la Déclaration d’indépendance" - un moment sacré de l’histoire nationale - à travers des matériaux traditionnels, le tableau tisse un lien fort entre l’histoire, la culture et la créativité du peuple vietnamien, a ajouté Mme Oanh.

Un représentant du Livre Guinness des Records a confirmé que Chu Nhât Quang était désormais officiellement reconnu comme le créateur du plus grand tableau en laque du monde. Ce record a été minutieusement vérifié par des experts indépendants, attestant de la superficie sans précédent de l’œuvre.

La vérification et la certification de ce record mondial ont été organisées précédemment par le musée Hô Chi Minh, l’Association des beaux-arts du Vietnam et la Banque Vietcombank.

Le 3 septembre, l’œuvre L’Oncle Hô lit la Déclaration d’indépendance a été officiellement intronisée comme le plus grand tableau en laque monolithique jamais réalisé.

Mesurant 2,4 m sur 7,2 m, soit plus de 17 m² de surface, et pesant près de 3 tonnes, cette peinture a été réalisée sur une seule planche, sans assemblage, et peinte recto verso.

Le recto illustre le moment historique du 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh, lorsque le Président Hô Chi Minh lut la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam. Le verso, intitulé Le printemps national, symbolise la joie, l’aspiration à la paix et le bonheur du peuple vietnamien.

L’artiste Chu Nhât Quang a révélé avoir entamé ce projet monumental en 2019. L’achèvement de l’œuvre a coïncidé avec le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre. Le tableau est actuellement exposé au musée Hô Chi Minh à Hanoï, invitant le public à découvrir ce chef-d’œuvre de l’art vietnamien.

VNA/CVN